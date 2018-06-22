В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину

40-летняя актриса вновь удивила подписчиков.

Любовь Толкалина зачастую эпатирует пользователей Сети неоднозначными фото и видео, которые публикует в Instagram. Несколько часов назад актриса поделилась новыми снимками, на которых позирует абсолютно обнаженной, сидя на траве: «Солнцестояние…Солнцеворот… одеться в солнечный свет… пришел день вхождения бога Солнца в полную силу. Сегодня объединяются все четыре стихии — огонь, вода, земля и воздух. Загадываем».

Публикация от Tolkalinaliuba (@tolkalinaliuba) 21 Июн 2018 в 6:39 PDT

«Зачем это делать напоказ…», «Голой на траве…А если какая букашка куда нить не туда заползет?)))», «Срамота», «Ну хочешь ты голышом единения с природой, пожалуйста, но напоказ то зачем?», «Не нужно было так позорить себя, итак мы видим, что у вас хорошая фигура», «Клещей не боитесь?» — раскритиковали снимки подписчики. Однако многие встали на защиту Толкалиной, отметив, что такую потрясающую фигуру как у нее не стыдно демонстрировать обнаженной.