Йовович показала плоскую грудь и небритые подмышки

Где та красотка, которую мы привыкли видеть?

Поклонники не в первый раз замечают, что звезда «Пятого элемента» совсем перестала следить за собой. Даже когда она блистала на красной дорожке в Каннах, кроме восхищения актриса получила порцию критики. Дело в том, что, когда она подняла руку, чтобы поприветствовать всех присутствующих, на ее предплечье стали видны синяки и ссадины. Актриса даже не потрудилась как-то их замаскировать.

А если бы это произошло сейчас, то, кроме синяков, звездные гости увидели бы еще и волосатые подмышки. Именно этот сомнительный «бодипозитивный» тренд она продемонстрировала фолловерам, делая фото в День селфи.

Публикация от Milla Jovovich (@millajovovich) 21 Июн 2018 в 6:47 PDT

«Самый прекрасный способ провести время — пойти в парк со своими детьми», — подписала Милла. «И да, я плоская, и я не брею подмышки. Извините», — не без доли сарказма подписала она. Может быть, и правильно сделала: ведь после этих слов подписчикам уже как-то неудобно было обсуждать внешность звезды. Так что они лишь похвалили семейные ценности Миллы.

Да, Йовович прекрасно знает о своих недостатках, но совершенно не стремится их исправлять. Может быть, потому, что сейчас актриса в большей степени посвятила себя дому, семье и своему любимому огороду, где выращивает овощи? В этом году из светских мероприятий она выбралась лишь на тот самый Каннский кинофестиваль, где произвела фурор. Зато Instagram звезды пестрит снимками ее детишек, садика и дома.