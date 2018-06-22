Эти женщины обладают идеальной внешностью

Безусловно, у каждого человека есть собственные представления о красоте. Но эти женщины — признанные эталоны, символы эпох и просто восхитительные красавицы.

1. Марлен Дитрих , актриса и певица, сумевшая не только завоевать публику, но и покорить двух выдающихся мужчин — писателей Ремарка и Хэмингуэя.

2. Вивьен ли, английская актриса, которая сыграла Офелию, Клеопатру и Джульетту, но в памяти кинозрителей осталась как вздорная, но прекрасная Скарлетт О’Хара.

3. Мэрилин Монро , блондинка на все времена, актриса и певица, чья жизнь оборвалась слишком рано.

4. Софи Лорен , итальянская дива, которая и по сей день роскошно выглядит и является предметом обожания для массы мужчин.

6. Бриджит Бардо, французская актриса, ставшая модной иконой, ведь именно благодаря ей популярность приобрела причёска «Бабетта».

7. Грейс Келли, актриса невероятной классической красоты, которая пожертвовала карьерой ради того, чтобы стать княгиней Монако.

8. Роми Шнайдер , дебютировавшая в кино в возрасте 15 лет, которая подарила своё имя премии для молодых актрис. Роми Шнайдер сумела обольстить даже самого Алена Делона

9. Грета Гарбо — символ немого кино. Но и с приходом в кинематограф звука Грета не перестала быть любимицей зрителей — теперь они оценили не только холодную привлекательность актрисы, но и её завораживающий голос.

10. Элизабет Тейлор , королева Голливуда, обладательница крупной коллекции драгоценностей и трёх «Оскаров», которая выходила замуж восемь раз, причём дважды за коллегу Ричарда Бёртона