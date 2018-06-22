Стюарт и Паттинсон возможно снова вместе

Не зря поклонники сумеречной саги так долго надеялись на воссоединение пары.

На прошлой недели молодые люди вместе посетили вечеринку по случаю дня рождения Лили-Роуз Депп , тогда они впервые после скандального расставания были замечены вместе. А буквально пару дней назад Роберт ещё больше подогрел слухи о воссоединение с Кристен :«Я работал с актрисами, которых можно сравнить с электростанциями. Это Крис… Да, Кристен Стюарт», — неловко рассказал актер.