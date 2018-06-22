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Стюарт и Паттинсон возможно снова вместе
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Стюарт и Паттинсон возможно снова вместе 

Popcake.tv 49 минут назад
Фото: © Kathy Hutchins / Depositphotos.com
Не зря поклонники сумеречной саги так долго надеялись на воссоединение пары.
На прошлой недели молодые люди вместе посетили вечеринку по случаю дня рождения Лили-Роуз Депп, тогда они впервые после скандального расставания были замечены вместе. А буквально пару дней назад Роберт ещё больше подогрел слухи о воссоединение с Кристен:«Я работал с актрисами, которых можно сравнить с электростанциями. Это Крис… Да, Кристен Стюарт», — неловко рассказал актер.
Однако, стоит отметить, что сейчас Кристен находится в крепких отношениях с моделью Стеллой Максвелл, они выглядят очень счастливыми. А вот Роберт закрутил роман с популярной певицей. Несмотря на это, фанаты актеров ждут, когда молодые люди все-таки возобновят свои любовные отношения, а некоторые и вовсе хотят увидеть молодую пару в продолжении сумеречной саги.
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