Стюарт и Паттинсон возможно снова вместе 

Не зря поклонники сумеречной саги так долго надеялись на воссоединение пары.
На прошлой недели молодые люди вместе посетили вечеринку по случаю дня рождения Лили-Роуз Депп, тогда они впервые после скандального расставания были замечены вместе. А буквально пару дней назад Роберт ещё больше подогрел слухи о воссоединение с Кристен:«Я работал с актрисами, которых можно сравнить с электростанциями. Это Крис… Да, Кристен Стюарт», — неловко рассказал актер.
Однако, стоит отметить, что сейчас Кристен находится в крепких отношениях с моделью Стеллой Максвелл, они выглядят очень счастливыми. А вот Роберт закрутил роман с популярной певицей. Несмотря на это, фанаты актеров ждут, когда молодые люди все-таки возобновят свои любовные отношения, а некоторые и вовсе хотят увидеть молодую пару в продолжении сумеречной саги.