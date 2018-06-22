Откровения жены Безрукова о браке

Режиссер Анна Матисон сейчас ждет второго ребенка от своего супруга, Сергея Безрукова. В новом интервью она рассказала, как устроена ее семья за пределами съемочной площадки.

В беседе с Cosmopolitan Анна Матисон призналась, что у нее с Сергеем Безруковым — патриархальная семья, и все команды, которые от нее можно услышать, остаются на работе.

Не стоит забывать, что съемки длятся полтора месяца. Остальное время — как Сережа сказал, так и будет. Шучу, конечно, мы все обсуждаем. На самом деле, мне комфортно, что муж принимает все решения, что он главный человек в моей жизни. Для меня это абсолютно естественно,

— признается Анна Матисон. По ее словам, ей повезло и ей не пришлось на работе сталкиваться с пренебрежительным отношением коллег-мужчин — более того, из-за национальных особенностей положение мужчин на рынке труда в России она считает более незащищенным, чем положение женщин.

Мужчины тоже испытывают трудности с поиском работ. Наоборот, в нашей патриархальной стране как раз мужчине страшнее остаться без работы, потому что он должен отвечать за семью,