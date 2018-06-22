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Откровения жены Безрукова о браке
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Откровения жены Безрукова о браке 

WMJ.ru 2 часа назад
Фото: WMJ.ru
Режиссер Анна Матисон сейчас ждет второго ребенка от своего супруга, Сергея Безрукова. В новом интервью она рассказала, как устроена ее семья за пределами съемочной площадки.
В беседе с Cosmopolitan Анна Матисон призналась, что у нее с Сергеем Безруковым — патриархальная семья, и все команды, которые от нее можно услышать, остаются на работе.
Не стоит забывать, что съемки длятся полтора месяца. Остальное время — как Сережа сказал, так и будет. Шучу, конечно, мы все обсуждаем. На самом деле, мне комфортно, что муж принимает все решения, что он главный человек в моей жизни. Для меня это абсолютно естественно,
— признается Анна Матисон. По ее словам, ей повезло и ей не пришлось на работе сталкиваться с пренебрежительным отношением коллег-мужчин — более того, из-за национальных особенностей положение мужчин на рынке труда в России она считает более незащищенным, чем положение женщин.
Мужчины тоже испытывают трудности с поиском работ. Наоборот, в нашей патриархальной стране как раз мужчине страшнее остаться без работы, потому что он должен отвечать за семью,
— поделилась супруга Безрукова. О пополнении в звездном семействе стало известно в конце мая. Когда именно появится малыш, неизвестно. Дочери Матисон и Безрукова Маше в июле исполнится два года. У Сергея Безрукова также есть двое внебрачных детей от актрисы Кристины Смирновой.
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