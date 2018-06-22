Хейли Болдуин вытащила Джастина Бибера из депрессии

Джастин Бибер наконец пребывает в прекрасном расположении духа. Его снова можно увидеть счастливым и улыбающимся во все. И во многом, уверен инсайдер, заслуга его новой девушки Хейли

«Джастин чувствует себя прекрасно, и Хейли делает немало для этого, помогает залечить его больное сердце», — поделился источник, приближённый к Джастину

Вот, что удивляет фанатов: на в мае этого года Хейли появилась в паре с Шоном Мендесом . Тогда ещё их поклонники подумали, что они встречаются, но Хейли убедила всех, что они давние друзья, так ещё и о Джастине упомянула…тоже как друга.

«Мы с Джастин уже давно дружим. Мы прошли тот период, когда нам пришлось прекратить общение, больше не считать себя друзьями. И для меня было странно, что это вообще произошло, но теперь это все позади», — рассказала в интервью Хейли.

Действительно, Джастин и Хейли были друзьями. В прошлом году между ними завязался роман, который просуществовал недолго. Видимо, искра вспыхнула вновь. И, если вы гуляете по улочкам Нью-Йорка можете легко их увидеть: они то гуляют и машут в камеру руками, то целуются у всех на виду. Не представляем, где их увидим дальше.