Ещё
Хейли Болдуин вытащила Джастина Бибера из депрессии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Хейли Болдуин вытащила Джастина Бибера из депрессии 

Popcake.tv 5 часов назад
Фото: Popcake.tv
Джастин Бибер наконец пребывает в прекрасном расположении духа. Его снова можно увидеть счастливым и улыбающимся во все. И во многом, уверен инсайдер, заслуга его новой девушки Хейли.
«Джастин чувствует себя прекрасно, и Хейли делает немало для этого, помогает залечить его больное сердце», — поделился источник, приближённый к Джастину
Вот, что удивляет фанатов: на в мае этого года Хейли появилась в паре с Шоном Мендесом. Тогда ещё их поклонники подумали, что они встречаются, но Хейли убедила всех, что они давние друзья, так ещё и о Джастине упомянула…тоже как друга.
«Мы с Джастин уже давно дружим. Мы прошли тот период, когда нам пришлось прекратить общение, больше не считать себя друзьями. И для меня было странно, что это вообще произошло, но теперь это все позади», — рассказала в интервью Хейли.
Действительно, Джастин и Хейли были друзьями. В прошлом году между ними завязался роман, который просуществовал недолго. Видимо, искра вспыхнула вновь. И, если вы гуляете по улочкам Нью-Йорка можете легко их увидеть: они то гуляют и машут в камеру руками, то целуются у всех на виду. Не представляем, где их увидим дальше.
Popcake.tv: последние новости
Егор Крид и Дарья Клюкина окончательно перестали общаться Виктория Короткова разозлила поклонников Это правда: ведущая шоу «Орёл и Решка» Анастасия Ивлеева и самый скандальный рэпер отечественной эстрады Элджей все-таки вместе
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом51
Женские недостатки, от которых мужчины без ума19
Наболело: «Кому нужно такое тело?»12
Анна Седокова взбудоражила поклонников10
Названы «страшные» последствия отказа от курения14
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды
04:34
Названа самая главная вредина в мире
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение