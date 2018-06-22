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Джонни Депп: «Я упал настолько низко»
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Джонни Депп: «Я упал настолько низко» 

Peopletalk 3 часа назад
Фото: Peopletalk
Джони Депп и Эмбер Херд расстались в 2016-м после 15 месяцев брака. Развод звезд был очень долгим и очень скандальным. Актриса обвиняла своего возлюбленного в употреблении наркотиков, домашнем насилии, алкоголизме и постоянно требовала выплатить ей отступные.
Потом актер все же дал Херд 7 млн долларов, которые она, кстати, перечислила на благотворительность, и ударился в работу.
И вот, спустя почти два года Депп решил рассказать о том, что он пережил. Актер дал интервью журналу Rolling Stone, в котором поделился своими чувствами.
«Итак, вы здесь, чтобы услышать правду? Она полна предательства. Я упал настолько низко, сам не ожидая этого. Следующим шагом было приехать куда-то с открытыми глазами, а уйти оттуда с закрытыми глазами. Я не мог больше терпеть боль каждый день»,
— заявил актер.
Он признался, что для того, чтобы побороть депрессию, он принялся писать мемуары, причем на печатной машинке, прямо как его герой в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Хантер Томпсон.
«Утром я наливал себе водки и начинал писать, пока слезы не заполняли мои глаза настолько, что я больше не мог видеть страницу. Я пытался понять, что я сделал, чем заслужил это. Я всегда старался быть добрым ко всем, помогать всем, быть честным со всеми… правда для меня важнее всего. Но случилось то, что случилось»,
— поделился Джонни.
Депп также добавил, что после расставания с Херд появились слухи о том, что он обанкротился. Они дошли и до его 16-летнего сына Джека (от брака с Ванессой Паради), что очень расстроило актера. «Мой сын услышал от детей в школе, что его старик потерял все свои деньги. Это неправильно. Меня оскорбляют, когда говорят, что я потратил 30 тысяч долларов на вино. Потому что я потратил гораздо больше», — заявил Джонни.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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