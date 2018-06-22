Джонни Депп: «Я упал настолько низко»

Джони Депп и Эмбер Херд расстались в 2016-м после 15 месяцев брака. Развод звезд был очень долгим и очень скандальным. Актриса обвиняла своего возлюбленного в употреблении наркотиков, домашнем насилии, алкоголизме и постоянно требовала выплатить ей отступные.

Потом актер все же дал Херд 7 млн долларов, которые она, кстати, перечислила на благотворительность, и ударился в работу.

И вот, спустя почти два года Депп решил рассказать о том, что он пережил. Актер дал интервью журналу Rolling Stone , в котором поделился своими чувствами.

«Итак, вы здесь, чтобы услышать правду? Она полна предательства. Я упал настолько низко, сам не ожидая этого. Следующим шагом было приехать куда-то с открытыми глазами, а уйти оттуда с закрытыми глазами. Я не мог больше терпеть боль каждый день»,

— заявил актер.

Он признался, что для того, чтобы побороть депрессию, он принялся писать мемуары, причем на печатной машинке, прямо как его герой в фильме «Страх и ненависть в Лас-Вегасе» Хантер Томпсон.

«Утром я наливал себе водки и начинал писать, пока слезы не заполняли мои глаза настолько, что я больше не мог видеть страницу. Я пытался понять, что я сделал, чем заслужил это. Я всегда старался быть добрым ко всем, помогать всем, быть честным со всеми… правда для меня важнее всего. Но случилось то, что случилось»,