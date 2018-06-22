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«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
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«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом 

Рамблер 2 часа назад
Многие звездные мамы после родов стараются скрывать свою фигуру, но только не Светлана Лобода. Спустя лишь месяц после вторых родов (24 мая появилась на свет ее вторая дочь), певица вернулась к весьма откровенным нарядам, подчеркивающим аппетитные формы.
В микроблоге артистки появился снимок, наделавший много шума. На фото новоиспеченная звездная мама предстала в черном комбинезоне, обтягивающем тело звезды, словно вторая кожа.

Goodnight

Публикация от  LOBODA❤️ (@lobodaofficial)

Многие пользователи посчитали такой наряд излишне откровенным и даже вульгарным. Но нашлись и те, кто выбор певицы одобрил и восхитился ее фигурой, отметив, что после беременности и родов не каждой женщине удается так хорошо выглядеть.
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