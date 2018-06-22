«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом

Многие звездные мамы после родов стараются скрывать свою фигуру, но только не Светлана Лобода . Спустя лишь месяц после вторых родов (24 мая появилась на свет ее вторая дочь), певица вернулась к весьма откровенным нарядам, подчеркивающим аппетитные формы.

В микроблоге артистки появился снимок, наделавший много шума. На фото новоиспеченная звездная мама предстала в черном комбинезоне, обтягивающем тело звезды, словно вторая кожа.

Goodnight Публикация от LOBODA❤️ (@lobodaofficial) 20 Июн 2018 в 3:37 PDT

Многие пользователи посчитали такой наряд излишне откровенным и даже вульгарным. Но нашлись и те, кто выбор певицы одобрил и восхитился ее фигурой, отметив, что после беременности и родов не каждой женщине удается так хорошо выглядеть.