Катрин Денев: «Страшно стать скучной»

1. О себе

Я действую. Я не из тех, кто будет сидеть в сторонке и анализировать то, что уже в прошлом. Я всегда иду вперед. Если я приняла решение, отговаривать меня бессмысленно. Хотя потом я могу и передумать.

Мне повезло, я унаследовала от мамы потрясающие гены. И поэтому старею красиво и разум не теряю.

Я часто не заканчиваю фразы. Мне все время хочется, чтобы меня поняли с полуслова.

Я не боюсь возраста. По-настоящему страшно стать скучной, вечно сердитой и озлобленной на всех вокруг. К тому же ушедшие годы — это опыт, мудрость и трезвый взгляд на все происходящее в жизни.

Я не могу быть всегда в распоряжении всех и вся, это невозможно, человек никогда не может удовлетворить все ожидания других людей, как бы ему этого ни хотелось.

2. О работе в кино

Спрашивать себя, какое значение имела та или иная роль в моей карьере или моей судьбе, — это не для меня. Когда фильм снят, он принадлежит тем, кто его смотрит, кому он понравится или не понравится. Это уже не моя история, так что можно спокойно его отпустить.

В кино невозможно контролировать каждую мелочь. Там все слишком сильно зависит от удачи, случая, встречи.

Мне нравится, когда мною руководят на съемочной площадке. Есть актеры, любящие слишком сильно вкладываться в игру, и их надо постоянно сдерживать. Я из тех, кто скорее склонен вкладываться поменьше, так что надо, чтобы мною руководили люди, которым я доверяю и которые поведут меня дальше.

Моя старшая сестра Франсуаза была настоящей актрисой. Она училась театральному искусству, а я нет. Я пошла по ее стопам только потому, что она настояла, чтобы мы снялись вместе. Иначе не думаю, что я удержалась бы на этом пути.

Я была против актерской карьеры детей. Но тут они оба оказались даже более упрямыми, чем я. Да и гены их родителей, наверное, имели значение. В общем, я смирилась с их выбором.

3. О семье

Когда живешь в многодетной семье, надо уметь запирать дверь на два оборота, чтобы иметь свой собственный мир. Иначе к тебе все время будут стучаться.

Мне никогда не нужно было бороться за свободу. Родители мне ничего не запрещали. В шестнадцать я с их согласия ушла из дома, и у меня началась профессиональная и личная жизнь.

Самая сильная связь, которая у меня есть, — с моей дочерью Кьярой. Не только потому, что она выбрала ту же профессию. Это еще и вопрос характера. Мы с ней очень близки.

Моей матери сто шесть лет. Она живет в Париже, рядом со мной, но совсем одна, потому что ей нравится быть независимой. Она невероятная: у нее ясный ум и она всегда обыгрывает меня в бридж.

Я все еще чувствую себя дочерью. Это большая удача. С годами это ценишь все больше.

4. О любви и браке

Я знаю людей, состоящих в браке множество лет. И восхищаюсь теми парами, которые сохраняют отличные отношения. Так что это вовсе не вопрос веры, это вопрос правильного выбора. Потому что только в этом случае брак работает.

Мужчины и женщины любят по-разному. Для женщины любовь — главное. А мужчина может быть влюблен и даже может жениться, но все равно жена никогда не станет для него центром вселенной.

Я выходила замуж в черном платье, у мужа тоже был совсем не торжественный вид, а его шафером был Мик Джаггер . Можете себе представить, сколько романтики!

Жены обычно стараются всем угодить, украсить жизнь мужа, детей, друзей, дом, сад и изредка радоваться своим маленьким радостям. Но если неожиданно появляется реальная возможность жить иначе, многие женщины не хотят ее упускать.

Когда я слышу в церкви слова «быть вместе в радости и в горе, и только смерть разлучит вас», то думаю: зачем это словоблудие, если уже завтра можно взять и развестись?