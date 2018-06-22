Катрин Денев: «Страшно стать скучной» 

Она кружила головы Марчелло Мастроянни, Роже Вадиму, Алену Делону и другим сердцеедам, но замуж вышла лишь единожды — за фотографа Дэвида Бейли. Сегодня актрисе 74 года, но она по-прежнему остра на язык и готова к новым победам
1. О себе
Я действую. Я не из тех, кто будет сидеть в сторонке и анализировать то, что уже в прошлом. Я всегда иду вперед. Если я приняла решение, отговаривать меня бессмысленно. Хотя потом я могу и передумать.
Мне повезло, я унаследовала от мамы потрясающие гены. И поэтому старею красиво и разум не теряю.
Я часто не заканчиваю фразы. Мне все время хочется, чтобы меня поняли с полуслова.
Я не боюсь возраста. По-настоящему страшно стать скучной, вечно сердитой и озлобленной на всех вокруг. К тому же ушедшие годы — это опыт, мудрость и трезвый взгляд на все происходящее в жизни.
Я не могу быть всегда в распоряжении всех и вся, это невозможно, человек никогда не может удовлетворить все ожидания других людей, как бы ему этого ни хотелось.
2. О работе в кино
Спрашивать себя, какое значение имела та или иная роль в моей карьере или моей судьбе, — это не для меня. Когда фильм снят, он принадлежит тем, кто его смотрит, кому он понравится или не понравится. Это уже не моя история, так что можно спокойно его отпустить.
В кино невозможно контролировать каждую мелочь. Там все слишком сильно зависит от удачи, случая, встречи.
Мне нравится, когда мною руководят на съемочной площадке. Есть актеры, любящие слишком сильно вкладываться в игру, и их надо постоянно сдерживать. Я из тех, кто скорее склонен вкладываться поменьше, так что надо, чтобы мною руководили люди, которым я доверяю и которые поведут меня дальше.
Моя старшая сестра Франсуаза была настоящей актрисой. Она училась театральному искусству, а я нет. Я пошла по ее стопам только потому, что она настояла, чтобы мы снялись вместе. Иначе не думаю, что я удержалась бы на этом пути.
Я была против актерской карьеры детей. Но тут они оба оказались даже более упрямыми, чем я. Да и гены их родителей, наверное, имели значение. В общем, я смирилась с их выбором.
3. О семье
Когда живешь в многодетной семье, надо уметь запирать дверь на два оборота, чтобы иметь свой собственный мир. Иначе к тебе все время будут стучаться.
Мне никогда не нужно было бороться за свободу. Родители мне ничего не запрещали. В шестнадцать я с их согласия ушла из дома, и у меня началась профессиональная и личная жизнь.
Самая сильная связь, которая у меня есть, — с моей дочерью Кьярой. Не только потому, что она выбрала ту же профессию. Это еще и вопрос характера. Мы с ней очень близки.
Моей матери сто шесть лет. Она живет в Париже, рядом со мной, но совсем одна, потому что ей нравится быть независимой. Она невероятная: у нее ясный ум и она всегда обыгрывает меня в бридж.
Я все еще чувствую себя дочерью. Это большая удача. С годами это ценишь все больше.
4. О любви и браке
Я знаю людей, состоящих в браке множество лет. И восхищаюсь теми парами, которые сохраняют отличные отношения. Так что это вовсе не вопрос веры, это вопрос правильного выбора. Потому что только в этом случае брак работает.
Мужчины и женщины любят по-разному. Для женщины любовь — главное. А мужчина может быть влюблен и даже может жениться, но все равно жена никогда не станет для него центром вселенной.
Я выходила замуж в черном платье, у мужа тоже был совсем не торжественный вид, а его шафером был Мик Джаггер. Можете себе представить, сколько романтики!
Жены обычно стараются всем угодить, украсить жизнь мужа, детей, друзей, дом, сад и изредка радоваться своим маленьким радостям. Но если неожиданно появляется реальная возможность жить иначе, многие женщины не хотят ее упускать.
Когда я слышу в церкви слова «быть вместе в радости и в горе, и только смерть разлучит вас», то думаю: зачем это словоблудие, если уже завтра можно взять и развестись?