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Виктория Короткова разозлила поклонников
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Виктория Короткова разозлила поклонников 

Popcake.tv 2 часа назад
Фото: Popcake.tv
Таким, какой был шестой сезон, шоу «Холостяк», не был ни один другой. Попробуйте вспомнить участниц предыдущих сезонов, а, вот, например, Викторию Короткову знает сейчас чуть ли не каждый второй. И пусть она не стала победительницей, но любовь свою все же нашла: девушка встречается с родным братом Тимати, Артёмом Юнусовым. Но сейчас не об этом.
Виктория выложила в Инстаграм фото в купальнике. Подписала соответствующе — «Heat». Правда, армия фолловеров разладилась на два лагеря: одни восхищались фигурой корольковой, писали, какая она зая и красавица. Другие — коротко назвали ее куклой, а позу — вульгарной. Сама Виктория на негативные комментарии не комментирует.
Более того в одном интервью она сказала, что недоброжелателей у неё не мало, многие даже просят прислать фото без макияжа, на что модель им отвечает: «А, может, мне ещё голой фотографии выставить», — написала Виктория — и добавляет, что с самооценкой у неё все нормально.
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