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«Крутая тачка»: Глюк'оZа похвасталась новым авто
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«Крутая тачка»: Глюк'оZа похвасталась новым авто 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: @chistyakova_ionova
Поклонники бьются в догадках, чей это подарок.
В преддверии лета Глюк’оZа и нашумевшая группа «Ленинград» выпустили эпатажный трек «Жу-жу», в котором поется про «Пежо». Видимо, звезда вдохновилась творческим союзом со Шнуром, что решила приобрести этот «Пежо». Она опубликовала Instagram снимок, на котором позирует на капоте новенького авто шикарного зеленого цвета. Причем поп-дива стала счастливой обладательницей одной из самых последних моделей, стоимость которой около 2 миллионов рублей. Поклонники сразу же оценили новинку. Напомним, что у Глюк’оZы уже есть в автопарке красная «Инфинити».
«Цвет потрясающий!»,
«Крутая тачка, не видела нигде еще такую»,
«Уже другая? А где красная? Продана?»,
«Девушкам весом более 50 кг этот трюк лучше не повторять»,
«Да чтобы мы так жили и не тужили».
Глюк’оZа даже вступила в переписку с некоторыми пользователями. Например, dew4an спросил: «Неудобно, наверное, лежать на капоте?» Глюк’оZа сразу же ответила: «Отчего же? Кайф, если он еще тепленький особенно».
Также поклонницы не остались равнодушными при виде шикарных локонов звезды и буквально засыпали ее вопросами.
«Очень нравятся ваши кудряшки, просто прелесть, поделитесь секретом»,
«Как вы делаете такие шикарные локоны?»,
«Поделитесь секретом, чем так укладываете? Плойка, бигуди, какой то суперстайлинг?»
Правда, Наташа не написала, кто именно ей подарил железного коня. Подписчики начали биться в догадках: это дело рук супруга или кого-то еще?..
«Заработала или муж-бизнесмен купил?!»
Напомним, будущих супругов познакомила Ксения Собчак. 13-летняя разница в возрасте нисколько не отражается на отношениях пары. Они воспитывают двоих дочерей: 11-летнюю Лидию и 6-летнюю Веру. Также известные родители подумывают о дальнейшем пополнении.
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