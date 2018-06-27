Дмитрий Шепелев отдыхает с сыном в Италии

После смерти певицы Жанны Фриске внимание общественности приковано к семье покойной, особенно к пятилетнему сыну Платону, который остался жить с ее гражданским мужем Дмитрием Шепелевым . Папа отлично проводит время с малышом в Италии и делится оттуда снимками.

Дмитрий Шепелев — успешный телеведущий, ему удается совмещать плодотворную работу и воспитание наследника Платона, которого в 2013 году ему родила экс-солистка «Блестящих» Жанна Фриске. К сожалению, знаменитость три года назад умерла в результате болезни, но отец делает все возможное, чтобы их общий ребенок ни в чем не нуждался.

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Шоумен довольно редко публикует снимки с сыном, хотя за обновлениями страницы Дмитрия в сети следят сотни тысяч подписчиков. Но он не мог не поделиться эмоциями от совместного путешествия с мальчиком. Шепелев рассказал, что во время прогулки по Флоренции рассказывал ему о местных достопримечательностях. Внимание Платона привлек вовсе не рассказ, а мороженое:

«Выбрал он арбузное и лимонное.

— Дай, говорю, попробовать. Сам с детства помню, дашь взрослому попробовать, он как укусит зубами своими большими — половины сразу нет. Выходит, взрослый теперь — это я, лизнул лимонное — вижу, сын еле слезы сдерживает:

— Ты что? — …Ты половину лимонного съел…

— Да я только разок… Ладно. Слушай. Пойдем я тебе большого дикого кабана покажу. Он желания исполняет тех, кто смелый, кто не боится к нему прикоснутся. И купим там еще лимонного. Идет?

— Ладно. Но я еду у тебя на плечах. Вот так. Искусство через мороженое. Мой хитрец. Люблю».

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Трогательный рассказ Шепелева очень понравился поклонникам его творчества и почитателям таланта Жанны Фриске: «Очень Дмитрий старается, молодец! Только не избалуйте… Детки быстро на шею садятся». «Потрясающий мужчина, неудивительно, что вас выбрала потрясающая женщина». «Всегда он нам нравился! Жизнь идет, жить надо ради такого маленького человечка…» «Прекрасного отдыха! Италия замечательная страна!» «Спасибо, что рассказал, как отдыхает с сыном, столько положительных эмоций!»

«Это, конечно, хорошо, что гуляете и едите мороженое, но было бы тоже неплохо помириться с тестем и осчастливить его вашим присутствием и участием в его жизни!»

«Как же вам с Платоном повезло, что вы встретились на этой Земле… Это такое счастье дарить друг другу и получать в дар такие бесценные эмоции, время, проведенное вместе, места которыми вы насладились вместе, и огромную любовь, которая прямо брызжет из каждого фото!»

«Пусть у этого у этого мальчика будет все, о чем может мечтать и общение с дедушкой тоже!»

Не секрет, что отец Жанны Фриске Владимир не ладит с бывшим зятем, у них неоднократно были конфликты, в том числе из-за имущества. Потому дедушка ограничен в общении с внуком, хотя борется за право видеть его, а самого Дмитрия часто просят предоставить ему такую возможность. Телеведущему очень надоело, что посторонние лица рассказывают, как ему надо жить. Он просит их не вмешиваться и заниматься своими проблемами, а не обсуждением его собственных.