Семенович рассказала о планах Фриске на семью 

В прошлую пятницу родственники и близкие отмечали годовщину смерти Жанны Фриске. Среди коллег одной из первых в соцсети ее память почтила экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. «Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную», — написала она на личной странице «Инстаграма», опубликовав архивный снимок с артисткой.
Недавно Анна стала героиней программы «Судьба человека». В эфире она рассказала Борису Корчевникову о планах уже знавшей свой страшный диагноз певицы. Однажды та поведала ей, что, как только поправится, мечтает снова стать матерью. Вспоминая последние дни Жанны, Семенович не смогла сдержать слез. В беседе она также отметила, что сейчас ей тяжело видеть противостояние между ее близкими — родителями и гражданским мужем Дмитрием Шепелевым.