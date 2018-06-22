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Семенович рассказала о планах Фриске на семью
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Семенович рассказала о планах Фриске на семью 

WomanHit.ru 20 минут назад
Фото: WomanHit.ru
В прошлую пятницу родственники и близкие отмечали годовщину смерти Жанны Фриске. Среди коллег одной из первых в соцсети ее память почтила экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович. «Прошло много лет и зим, но мы тебя никогда не забудем. Твой свет озаряет Вселенную», — написала она на личной странице «Инстаграма», опубликовав архивный снимок с артисткой.
Недавно Анна стала героиней программы «Судьба человека». В эфире она рассказала Борису Корчевникову о планах уже знавшей свой страшный диагноз певицы. Однажды та поведала ей, что, как только поправится, мечтает снова стать матерью. Вспоминая последние дни Жанны, Семенович не смогла сдержать слез. В беседе она также отметила, что сейчас ей тяжело видеть противостояние между ее близкими — родителями и гражданским мужем Дмитрием Шепелевым.
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