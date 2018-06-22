Белла Хадид вышла на улицу без белья

Белла Хадид гуляет по Парижу без нижнего белья.

Белла сейчас находится в Париже, где проходит неделя мужской моды. В перерывах между показами Хадид прогуливается по городу. Во время одной из таких прогулок модель и подловили папарацци. Белла была облачена в красный комбинезон и туфли в тон, а на бедре у нее красовалась сумочка. Но внимание привлек не модный look звезды, а то, что под коротким нарядом у Беллы не была белья. Этот факт подчеркивали разрезы по бокам шорт.

Впрочем, несмотря на любовь к оголениям, Белла не забывает о безопасности. Модель всегда сопровождают несколько телохранителей, благодаря которым Хадид и может носить такие провокационные наряды, не боясь за себя.

wmj.ru

А вы бы решились выйти на улицу в подобном комбинезоне?