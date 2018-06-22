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Беременная Даша Гаузер снялась обнаженной в воде
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Беременная Даша Гаузер снялась обнаженной в воде 

WMJ.ru 35 минут назад
Фото: @dasha_gauser
40-летняя дизайнер Даша Гаузер поделилась пикантным кадром.
Даша Гаузер на днях рассекретила свою первую долгожданную беременность. Теперь дизайнер активно делится с фолловерами в соцсетях своими фото, а также рассказывает, как проходят ее будни. А несколько часов назад Даша опубликовала кадр, на котором она позирует топлес в воде, обнажив свой сильно выросший живот.
За 6 месяцев я набрала 6 кг. Мой вес всегда варьировался между 43-48 кг. Мне нравятся мои округлившиеся, аппетитные формы. Я понимаю и принимаю свое предназначение. Любимый каждый день проверяет мое изменившееся тело, ему интересно отслеживать трансформацию. Мы вместе готовимся к родам, — рассказала в подписи к фото Даша.
И пока одни фолловеры делятся с Дашей своими историями беременности, другие отметили, что фото чересчур откровенное. А как вам кажется, стоит ли публиковать подобные снимки в соцсетях?
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Женский форум
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