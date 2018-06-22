Беременная Даша Гаузер снялась обнаженной в воде

Даша Гаузер на днях рассекретила свою первую долгожданную беременность. Теперь дизайнер активно делится с фолловерами в соцсетях своими фото, а также рассказывает, как проходят ее будни. А несколько часов назад Даша опубликовала кадр, на котором она позирует топлес в воде, обнажив свой сильно выросший живот.

Публикация от ⭐ Даша Гаузер 🌟Дизайнер одежды (@dasha_gauser) 22 Июн 2018 в 3:40 PDT

За 6 месяцев я набрала 6 кг. Мой вес всегда варьировался между 43-48 кг. Мне нравятся мои округлившиеся, аппетитные формы. Я понимаю и принимаю свое предназначение. Любимый каждый день проверяет мое изменившееся тело, ему интересно отслеживать трансформацию. Мы вместе готовимся к родам, — рассказала в подписи к фото Даша.

И пока одни фолловеры делятся с Дашей своими историями беременности, другие отметили, что фото чересчур откровенное. А как вам кажется, стоит ли публиковать подобные снимки в соцсетях?