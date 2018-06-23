Жена Уилла Смита сделала интимную пластику

46-летняя актриса Джада Пинкетт-Смит сделала откровенное признание. Оказывается, у нее были проблемы с мочевым пузырем, поэтому ей потребовалась пластика мышц влагалища. Операция не только поправила проблему с мочеиспусканием, но и, по словам Джады, "омолодила" интимные мышцы, сделав их упругими, как у молодой девушки.

Недавно Джада запустила проект Red Table Talk, во время которого она, ее семья и близкие друзья в прямом эфире делятся своим жизненным опытом со всеми желающими.

Кроме этой интимной детали, знаменитость уже успела рассказать о других проблемах со здоровьем: у Джады стали выпадать волосы и ей приходится скрывать это под тюрбанами. Поделилась проблемами воспитания сына Уилла Смита от первого брака Трея, а также сложностями в общении с бывшей женой актрисой Шери Зампино, которую она даже пригласила в свое шоу для диалога.

Конечно, поклонники звездного семейства оказались в полном восторге от такой откровенности, кроме того, им удалось посмотреть, как живет чета Смитов в своей роскошном особняке в Малибу, потому что часть съемок проходит у них дома.

Однако есть и те, кто возмущен такой откровенностью: на фразу Джады "Моя йони (санскритский термин, используемый для обозначения влагалища) стала похожа на красивый персик" некоторые отреагировали агрессивно:

"Куда катится этот мир? Зачем рассказывать всему миру об омоложении этого места?",

"Лучше бы лицо омолодила, его хоть видно",

"Странная женщина, решила попиариться, больше нечем выделиться?",

"Вот как не стыдно во всеуслышание заявлять подобное? Я бы со стыда умерла, а она всему миру вещает о личном".

Джада не обращает внимания на негативные комментарии в свой адрес. Этот проект Red Table Talk, по ее словам, необходим как раз для того, чтобы избавиться от подобных стереотипов. Будучи звездами мировой величины, они сталкиваются с теми же самыми проблемами, что и обычные люди, и делятся опытом, как с ними справляться.