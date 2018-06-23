Полуголую Бледанс осудили за лишние килограммы

Телеведущая отдыхает вместе с сыном в Болгарии и делится с поклонниками летними фотографиями.

Пару дней назад Эвелина выложила фото, на котором она позирует в раздельном купальнике. Очевидно, звезда довольна своей фигурой, однако у некоторых ее подписчиков другое мнение, они остались не в восторге от тела Бледанс, решив, что у нее есть лишние килограммы. Они вступили в горячий спор с поклонниками телеведущей:

"Слушай, Бледанс, ты уже стала как Волочкова, голой везде и всюду, надоело! Хватит показывать себя, ты же видишь свои недостатки",

"Я не похудела к лету — снимок называется. Где талия?",

"Эвелина, неудачное фото, посмотрите какие складки на талии! Удалите пока не поздно…",

"Привыкли, что весь Инстаграм забит фотошопом! И модой на очень худых! Все нормально у Эвелины! Нормальный вес для женщины!".