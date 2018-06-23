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Полуголую Бледанс осудили за лишние килограммы
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Полуголую Бледанс осудили за лишние килограммы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @bledans
Телеведущая отдыхает вместе с сыном в Болгарии и делится с поклонниками летними фотографиями.
Пару дней назад Эвелина выложила фото, на котором она позирует в раздельном купальнике. Очевидно, звезда довольна своей фигурой, однако у некоторых ее подписчиков другое мнение, они остались не в восторге от тела Бледанс, решив, что у нее есть лишние килограммы. Они вступили в горячий спор с поклонниками телеведущей:
"Слушай, Бледанс, ты уже стала как Волочкова, голой везде и всюду, надоело! Хватит показывать себя, ты же видишь свои недостатки",
"Я не похудела к лету — снимок называется. Где талия?",
"Эвелина, неудачное фото, посмотрите какие складки на талии! Удалите пока не поздно…",
"Привыкли, что весь Инстаграм забит фотошопом! И модой на очень худых! Все нормально у Эвелины! Нормальный вес для женщины!".
Женский форум6
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