Кит Харрингтон сыграл свадьбу в Шотландии 

Исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов» актёр Кит Харингтон женился на Роуз Лесли, сыгравшей «одичалую» Игритт.
Торжественная церемония прошла в замке Уортхилл на северо-востоке Шотландии, которым семья Лесли владеет несколько веков. Гостями свадьбы стали многие другие звёзды «Игры престолов», включая Питера Динклэйджа, Эмилию Кларк, Софи Тёрнер и Мэйси Уильямс. Герои Харингтона и Лесли встретились в созданной по романам Джорджа Р. Р. Мартина киновселенной ещё во втором сезоне и постепенно экранная любовь Джона Сноу и Игритт переросла в реальные отношения актёров.