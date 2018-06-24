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Кит Харрингтон сыграл свадьбу в Шотландии
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Кит Харрингтон сыграл свадьбу в Шотландии 

RT на русском 2 часа назад
Фото: Кадр из сериала "Игра престолов"
Исполнивший роль Джона Сноу в сериале «Игра престолов» актёр Кит Харингтон женился на Роуз Лесли, сыгравшей «одичалую» Игритт.
Торжественная церемония прошла в замке Уортхилл на северо-востоке Шотландии, которым семья Лесли владеет несколько веков. Гостями свадьбы стали многие другие звёзды «Игры престолов», включая Питера Динклэйджа, Эмилию Кларк, Софи Тёрнер и Мэйси Уильямс. Герои Харингтона и Лесли встретились в созданной по романам Джорджа Р. Р. Мартина киновселенной ещё во втором сезоне и постепенно экранная любовь Джона Сноу и Игритт переросла в реальные отношения актёров.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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