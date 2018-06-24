Стеша Маликова улетела на остров олигархов

18-летняя дочь известного композитора Дмитрия Маликова — яркая представительница современной золотой молодежи. Стефания живет на широкую ногу, то улетая на выходные в Европу, то восстанавливая душевное равновесие на морях. И сейчас юная звезда решила отдохнуть на одном из самых дорогих греческих островов, бросив необдуманную фразу, что может себе позволить круглые счета, чем крайне разозлила поклонников своего отца.

Просьба не беспокоить… ушла с головой в лето! Могу себе это позволить🦋 Dress @maya.om Публикация от Stesha Malikova (@steshamalikova) 22 Июн 2018 в 11:15 PDT Стефания Маликова, 18-летняя дочь прославленного и талантливого Дмитрия Маликова, закончив свою каторгу за учебниками, улетела на Миконос — модный богемный курорт, который стал легендой и считается одним из самых дорогих в плане отдыха греческих островов. Однако 18-летняя знаменитость сочла недостаточным, что она в ближайшее время будет тихо-мирно загорать на пляжах и купаться в водах гламурного острова олигархов. Звезда поспешила похвастаться своим отпуском перед россиянами, в довольно высокомерной манере сообщив, что сменила столицу на баснословно дорогое солнечное побережье.

«Просьба не беспокоить… ушла с головой в лето! Могу себе это позволить», — огласила Стефания с берегов Миконоса и своими неосторожными словами вызвала массу едких замечаний со стороны обывателей, возмущенных такой наглостью 18-летней студентки. Многих россиян искренне коробит, что золотая молодежь живет на средства родителей, ни о чем не беспокоясь — а потому публика не дремлет и готова наброситься с критикой на каждое нескромное поведение богатых наследников звезд отечественного шоу-бизнеса. И на очередное хвастовство со стороны юной красавицы почитатели сочли своим долгом напомнить, что по счетам-то платит отец, в то время как сама Стефания в своей жизни еще не сделала совершенно ничего.

«Девочка, которая в жизни ещё ничего не сделала, но уже может себе всё позволить! Чтоб я так жила!» «Сейчас на самом деле стыдно за родителей. Не сумели привить скромность. Тратишь деньги, тряся своим достатком на глазах всех тех, кто так уважает твоего отца» «Конечно, можешь, с утра до вечера в поте лица зарабатываешь» «Благодаря родителям можешь себе позволить» «Будто у вас сейчас есть заботы. Деньги есть от родителей и все»

Любопытно, что несмотря на достаток, Стефания не стала приобретать билеты на матч отечественной сборной и довольствовалась успехом России из дома, в то время как ее родители скандировали на трибунах.