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Рыжая Соня родила пятого ребенка в 54 года
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Рыжая Соня родила пятого ребенка в 54 года 

Lenta.ru 46 минут назад
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Датская актриса и певица Бригитта Нильсен, наиболее известная по роли Рыжей Сони в одноименном фэнтези-боевике, родила пятого ребенка. Девочку назвали Фридой, рассказала она в интервью People.
«Мы очень рады приветствовать в нашей жизни прекрасную дочь. Это был долгий путь, но это того стоило. Мы никогда еще не любили друг друга сильнее», — заявили 54-летняя Нильсен и ее 39-летний муж Маттиа Десси.
Вес новорожденной девочки составляет 5 фунтов и 9 унций (примерно 2,4 килограмма).
Нильсен официально замужем пятый раз. У нее четверо сыновей от первого и четвертого мужа, а также от партнера, с которым она была помолвлена. Вторым мужем актрисы был Сильвестр Сталлоне. Они состояли в браке два года, но детей не завели.
Рыжая Соня — первая серьезная роль Нильсен в кино. Одноименный фильм был снят в 1985 году. Партнером Нильсен по картине стал Арнольд Шварценеггер.
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Женский форум  Ещё 15 источников 
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