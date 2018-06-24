Жанна Эппле показала результат омоложения

С возрастом упругость кожи уменьшается, но не все люди согласны мириться с неизбежным старением. Женщины особенно скрупулезно относятся к своей внешности, поскольку хотят как можно дольше оставаться молодыми и красивыми. Актриса и телеведущая Жанна Эппле не скрывает, что прибегает к контурной пластике, чтобы повернуть время вспять.

53-летняя звезда сериала «Бальзаковский возраст, или Все мужики сво…» Жанна Эппле не из тех, кто скрывает уход за собой. И речь идет не о бабушкиных методах поддержания тонуса кожи, а о пластике. Когда обычные маски бессильны, есть смысл использовать более современные средства по уходу за собой.

Телезвезда опубликовала фото, на которых наглядно показала результат омоложения, отметив, что очень довольна процедурами: «Поделюсь секретом: чтобы вернуть мне овал как в молодости, мы с косметологом изучили мои фотографии лет так… назад. И принялись за восстановление овала молодости. Вся процедура заняла минут 30-40, все выполнено с помощью гиалуроновых филлеров. Не больно, синяков не было, а вот радость от результата не измерить».

Напомним, в этом году Жанна Эппле впервые стала бабушкой — у ее сына родился ребенок, которого решили назвать Северином. Мало кто верит, что женщина уже нянчится с внуком, ведь многие не «дают» ей больше 40 лет: «Круто, и на сколько хватает? Через какое время повторять?» «Молодость! Как тебя вернуть?! Причем тут филлеры?» «О, ягодка опять, хотя уже даже не 45, а 53». «Супер. А то смотришь, на некоторых, как будто их осы покусали. Какие-то каменные лица». «Хорошо сделали, молодцы. Профессионально». «Как девочка. Жанна, вы прекрасны!» «Отлично выглядите, лет на 15 моложе, это очень круто!»

Но не только лицо Жанны Эппле достойно похвалы, ее фигура также восхищает многочисленных поклонников. Селебрити удалось сохранить стройность и формы, которыми могут похвастаться далеко не все юные девушки.