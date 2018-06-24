Звездные дочки, которые выглядят старше мам

Девушек-подростков, которые хотят выглядеть старше, можно понять: на уме уже вовсю любовь-морковь, но отражение в зеркале не устраивает — ну что за ребенок, в конце концов! Хочется нравиться, да так, чтобы прямо столбенели от неземной красоты.

Только спустя время становится видно, что все эти «навороты», чтобы визуально повзрослеть, были лишними. Посмотрите вместе Anews, как это происходит у дочек наших знаменитостей.

Анна Заворотнюк

Дочь «прекрасной няни» от бизнесмена Дмитрия Стрюкова уже в 15 лет смотрелась дамой бальзаковского возраста, выбирая соответствующий стиль и тяжелый грим. В 16 она увеличила губы и, как подозревают, бюст. К 17-ти превратилась в «восковую куклу», которая заученно воспроизводила ширпотребовские позы и ракурсы Инстаграма.

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Анастасией Заворотнюк незаметна, а зачастую 47-летняя актриса выглядит свежее. «Как жаль таких девочек! Так сегодня выглядят богатые ухоженные тетки, которым далеко «за»», — сокрушались комментаторы. «Тьфу! Всю красоту испортила!» По их мнению, 25-летняя разница с мамойнезаметна, а зачастую 47-летняя актриса выглядит свежее.

Правда, теперь Анна, наконец, догадалась, что человека красит естественность.

Анна Шульгина

Певицу Валерию с дочкой тоже разделяют 25 лет. Но когда в апреле они вместе вышли на сцену на юбилейном концерте мамы в честь ее 50-летия, зрителям пришлось протирать глаза: дочь явно смотрелась старше. Модный «седой» цвет волос оказался ей не к лицу, как и мешковатый костюм-скафандр.

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Анну постоянно преследуют нелестные сравнения: «Мама как девочка, а дочь тетка теткой». Читать их особенно обидно, учитывая, что у девушки красивые черты и она тщательно следит за фигурой. Ее успехи в похудении даже навели на подозрения в пластике, из-за чего Анна переругалась с комментаторами в Инстаграме.

Модные эксперты считают, что она выбирает «старящие» наряды и прически и не знает меры в косметике. А ещё Анне прибавляют лет слишком отбеленные зубы, создающие эффект «вставной челюсти».

Алиса Салтыкова

Ирины и Виктора Салтыковых, Алиса по силе вокала превзошла обоих. Она живет и поет в Лондоне, а гордая мама знакомит с ее творчеством российскую публику в Инстаграме. Сравнения неизбежны, и если в плане голоса и музыкального вкуса 30-летняя Алиса объективно побеждает, то в плане внешности проигрывает 52-летней Ирине. Унаследовав музыкальность родителейх, Алиса по силе вокала превзошла обоих. Она живет и поет в Лондоне, а гордая мама знакомит с ее творчеством российскую публику в Инстаграме. Сравнения неизбежны, и если в плане голоса и музыкального вкуса 30-летняя Алиса объективно побеждает, то в плане внешности проигрывает 52-летней Ирине.

Салтыкову-старшую осыпают комплиментами, говоря, что она выглядит как юная девушка. Причем если в молодости она казалась противникам попсы приторно-конфетной, то теперь ее женственность и обаяние не имеют ничего общего со слащавостью.

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А вот Алисе пришлось хорошенько подчистить Инстаграм, когда пресса растиражировала ее снимки, которые показались некоторым читателям грубоватыми и даже вульгарными.

Полина Тришина

Елены Прокловой публика увидела в 2013 году на телешоу в честь 60-летия актрисы. Полина, которой на тот момент было 18, пришла со своим парнем, но выглядела скорее его мамой. Тяжеловатая классика наряда, густой макияж и отутюженные волосы превратили ее в офисную даму средних лет. Повзрослевшую младшую дочьпублика увидела в 2013 году на телешоу в честь 60-летия актрисы. Полина, которой на тот момент было 18, пришла со своим парнем, но выглядела скорее его мамой. Тяжеловатая классика наряда, густой макияж и отутюженные волосы превратили ее в офисную даму средних лет.

Тогда же СМИ растиражировали фото с юбилея в ресторане, и снова стремление выглядеть «торжественно» подвело юную девушку. 42-летняя разница между мамой и дочкой была размыта.

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Самой Прокловой, которая в юности была красавицей, регулярно достаются упреки за «надутые» губы и прочие искусственные изменения внешности. Порой ее ругают и за слишком уж легкомысленные наряды, вроде шортиков, в которых она появилась в телеэфире в 62 года. «Наряд пионерки, лицо пенсионерки», — злобствовали тогда в соцсетях.

Но часто в тех же телеэфирах она выглядит очень свежо и моложе своих лет. Чего не скажешь про дочку, которой всего лишь 24.

Соня Киперман

Вера Брежнева бесконечно восхищает поклонников юностью и красотой. Все постоянно отмечают, что рядом с 17-летней дочерью она выглядит как сестра. В адрес Веры это, несомненно, комплимент. А вот Соню в мае упрекнули в том, что на одном из снимков она выглядит старше мамы (если что, мама слева). 36-летняябесконечно восхищает поклонников юностью и красотой. Все постоянно отмечают, что рядом с 17-летней дочерью она выглядит как сестра. В адрес Веры это, несомненно, комплимент. А вот Соню в мае упрекнули в том, что на одном из снимков она выглядит старше мамы (если что, мама слева).

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Символично, что теперь доступ к странице Сони в Истаграме закрыт. А вот многие другие популярные персоны этой соцсети уже получили иммунитет к любой критике и готовы снова и снова провоцировать подписчиков и СМИ.