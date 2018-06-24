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Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым
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Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: Дни.ру
Агата Муцениеце прокомментировала слухи о том, что у нее с Дмитрием Нагиевым роман. По всей видимости, актриса сочла эти россказни настолько нелепыми, что даже не стала их всерьез опровергать.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный, хоть и признали серьезный разлад в их отношениях, тем не менее, серьезно намерены бороться за сохранение своего брака. Это не мешает сплетникам рассуждать о том, с кем актеры крутят любовь после разрыва.
Первым под перекрестный огонь слухов попал Павел Прилучный. Рассказывали, якобы он частенько мог поддаться порыву и устроить мимолетную интрижку. Кроме того, некоторые поклонники были уверены, что актер закрутил роман со своей партнершей по новому проекту Лукерьей Ильяшенко.
Тогда Прилучный не просто опроверг эти слухи, но и подчеркнул, что что в их отношениях с Муцениеце "не участвует третий человек", посоветовав сплетникам засунуть все их загадки "себе в зад".
К этому совету некоторые любители обсудить подробности чужой личной жизни, однако, не прислушались. Но отстали от Павла Прилучного. сосредоточив свое внимание на Агате Муцениеце. "Анонимные доброжелатели" поделились своими догадками, что актриса могла закрутить роман с Дмитрием Нагиевым, с которым они вместе работали над проектом "Голос. Дети".
Эти слухи оказались настолько нелепыми, что актриса даже не стала их всерьез опровергать, отделавшись шуткой.
"Ну, вот! Зачем они всегда рассказывают все самое секретное!",
— цитирует ее портал 7days.ru.
Отметим, супруги отмечали, что будут работать над сохранением их брака, а сама Агата Муцениеце сравнивала себя и мужа с крабиками, однажды сцепившимися и теперь навечно связанными друг с другом.
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