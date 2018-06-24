Ещё
Орбакайте откровенно о боли и насилии
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орбакайте откровенно о боли и насилии 

Дни.ру 1 час назад
Фото: @orbakaite_k
Певица в эфире программы "Честное слово" артистка призналась, что стала жертвой агрессии. По ее словам, был случай, когда мужчин поднял на нее руку.
Певица Кристина Орбакайте сделала откровенное признание о том, что была жертвой рукоприкладства со стороны мужчины. Об этом она заявила в программе Юрия Николаева "Честное слово". Ведущий спросил ее, поднимал ли кто-нибудь на нее руку. Певица ответила утвердительно.
"Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать. Желаю и вам быть более толерантными",
— заявила Орбакайте.
Однако уточнять подробностей и называть имя обидчика, причинившего боль, не стала. Можно предположить, что речь идет об экс-супруге певицы Руслане Байсарове.
Пара стала жить вместе в 1997 году, а уже в 1998-м у певицы и бизнесмена родился сын Дени. Однако со временем союз дал трещину. Одной из главных причин расставания, произошедшего в 2003 году, стали ревность мужа и побои. Как вспоминала Кристина, по началу бизнесмен не распускал руки, а лишь "унижал психологически".
Дни.ру: последние новости
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым Голая Дарья Клюкина из "Холостяка" показала фото в ванне "Кусочек рая": Мила Йовович выставила волосатую подмышку
Женский форум27  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названы «страшные» последствия отказа от курения41
Как работает красная нить на запястье17
Боня оголилась на футбольном матче13
Женские недостатки, от которых мужчины без ума22
Муцениеце высказалась о романе с Нагиевым9
Видео
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
02:50
Откровения жены Безрукова о браке
Звёзды Любовь
02:00
Как сейчас выглядит звезда «Селесты» Андреа дель Бока
Звёзды
10:34
Обманы, в которые поверили целые страны
Психология
01:00
«Юбку надеть забыла»: Лобода смутила нарядом
Звёзды
02:46
Названы «страшные» последствия отказа от курения
Здоровье
08:21
Эти женщины обладают идеальной внешностью
Звёзды
00:15
Пригожин «подставил» дочь Валерии
Звёзды
00:18
В Сети осудили абсолютно обнаженную Толкалину
Звёзды Любовь
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение