Орбакайте откровенно о боли и насилии

Певица в эфире программы "Честное слово" артистка призналась, что стала жертвой агрессии. По ее словам, был случай, когда мужчин поднял на нее руку.

Певица Кристина Орбакайте сделала откровенное признание о том, что была жертвой рукоприкладства со стороны мужчины. Об этом она заявила в программе Юрия Николаева "Честное слово". Ведущий спросил ее, поднимал ли кто-нибудь на нее руку. Певица ответила утвердительно.

"Я знаю, что такое агрессия. Желаю вам ее не испытывать. Желаю и вам быть более толерантными",

— заявила Орбакайте.

Однако уточнять подробностей и называть имя обидчика, причинившего боль, не стала. Можно предположить, что речь идет об экс-супруге певицы Руслане Байсарове

Пара стала жить вместе в 1997 году, а уже в 1998-м у певицы и бизнесмена родился сын Дени. Однако со временем союз дал трещину. Одной из главных причин расставания, произошедшего в 2003 году, стали ревность мужа и побои. Как вспоминала Кристина, по началу бизнесмен не распускал руки, а лишь "унижал психологически".