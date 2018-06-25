Как дети звезд отметили выпускной 

Теперь им предстоит непростой путь во взрослую жизнь.
Множество школьников из разных городов России отпраздновали выпускной в минувшие выходные. Среди них были и дети знаменитостей, которые уже активно делятся снимками в соцсетях, а их мамы и папы также публично стараются поздравить сыновей и дочерей.
Так, например, телеведущая Екатерина Стриженова и актер Александр Стриженов поддержали на выпускном свою дочь, 11-классницу Сашу.
Выпускной! Провожаем детей во взрослую жизнь… Александра, запомни этот момент! Впереди — новая жизнь с большей самостоятельностью и ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ! Сейчас все зависит только от тебя!
— обратилась к дочери Екатерина Стриженова, поделившись совместным фото с ней.
Радостно проводила во взрослую жизнь своего сына и телеведущая, певица Ольга Орлова.
Мамина гордость! Я на седьмом небе от счастья! Обожаю тебя, сынок! ❤️❤️🎉🎉🎉
— написала она.
Также одна из первых солисток женской поп-группы «Блестящие» показала видео о том, как Артему были вручены документы об окончании школы.
Еще одним выпускником в этом году стал сын актрисы Анны Михалковой Андрей. Мальчик окончил 11-й класс. В Instagram актриса показала не только Андрея, но и его младшего брата Сергея, который станет выпускником только в следующем году. Зато он с удовольствием пришел поздравить брата. На снимке, который показала Анна в соцсетях, Андрей стоит крайним слева, а рядом с ним — его брат. Два мальчика справа, видимо, — одноклассники Андрея.
Ладно, одну фотографию детей для проформы опубликую. Удалось зафиксировать с трудом. Шантаж, подкуп, угрозы,
— подписала данный снимок Анна.
Закончила 11-й класс в этом году и дочь фигуристов Татьяны Навки и Александра Жулина. Татьяна Навка еще не успела поздравить дочь в соцсетях, зато сама Саша уже поделилась фотографией в шикарном платье.