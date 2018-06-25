Как дети звезд отметили выпускной

Теперь им предстоит непростой путь во взрослую жизнь.

Множество школьников из разных городов России отпраздновали выпускной в минувшие выходные. Среди них были и дети знаменитостей, которые уже активно делятся снимками в соцсетях, а их мамы и папы также публично стараются поздравить сыновей и дочерей.

Выпускной! Провожаем детей во взрослую жизнь… Александра, запомни этот момент! Впереди — новая жизнь с большей самостоятельностью и ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ! Сейчас все зависит только от тебя!

— обратилась к дочери Екатерина Стриженова, поделившись совместным фото с ней.

Радостно проводила во взрослую жизнь своего сына и телеведущая, певица Ольга Орлова

Мамина гордость! Я на седьмом небе от счастья! Обожаю тебя, сынок! ❤️❤️🎉🎉🎉

— написала она.

Также одна из первых солисток женской поп-группы «Блестящие» показала видео о том, как Артему были вручены документы об окончании школы.

Публикация от Ольга Орлова (@olgaorlova1311) 24 Июн 2018 в 9:56 PDT

Еще одним выпускником в этом году стал сын актрисы Анны Михалковой Андрей. Мальчик окончил 11-й класс. В Instagram актриса показала не только Андрея, но и его младшего брата Сергея, который станет выпускником только в следующем году. Зато он с удовольствием пришел поздравить брата. На снимке, который показала Анна в соцсетях, Андрей стоит крайним слева, а рядом с ним — его брат. Два мальчика справа, видимо, — одноклассники Андрея.

Ладно, одну фотографию детей для проформы опубликую. Удалось зафиксировать с трудом. Шантаж, подкуп, угрозы,

— подписала данный снимок Анна.