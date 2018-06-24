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Боня оголилась на футбольном матче
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Боня оголилась на футбольном матче 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @victoriabonya
Телеведущая решила поддержать своего экс-любимого, который играет на чемпионате мира по футболу за сборную Бельгии, и отправилась на матч.
Правда, наряд для посещения спортивного мероприятия девушка выбрала довольно странный: летящую полупрозрачную юбку и довольно плотный красный свитер, что в знойные дни, согласитесь, весьма недальновидно.
Телеведущая быстро поняла свою ошибку в выборе одежды и попыталась ее исправить: Виктория сняла свитер, оставшись в топе телесного цвета. Разумеется, надеть под него белье звезда посчитала излишним.
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Подписчики микроблога Бони, где та опубликовала фото с трибун, нашли столь провокационный наряд совершенно не подходящим мероприятию. Многие сочли его вульгарным, другие же предположили, что Виктория просто еще раз нашла повод продемонстрировать грудь, над которой недавно поработали пластические хирурги.
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