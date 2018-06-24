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Брэд Питт обвинил Джоли в лицемерии
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Брэд Питт обвинил Джоли в лицемерии 

Рамблер 3 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Мистер и миссис Смит"
Издание Radar Online поведало миру о том, что актер сомневается в благородстве бывшей супруги, занимающейся благотворительностью.
Собеседник издания, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что Питт, ранее с восторгом относившийся к гуманитарной деятельностью Джоли, усомнился в том, что она делает это искренне.
По мнению актера, таким образом Анджелина пытается привлечь на свою сторону общественность в преддверии суда, который должен вынести вердикт о том, кто из бывших супругов получит право опеки над шестью детьми.
Источник утверждает, что Питт считает, например, поездку бывшей жены в лагерь беженцев в Ираке ни чем иным, как «рекламным ходом».
Напомним, что звездная пара распалась осенью 2016 года, через четыре года после официального заключения брака. У Питта и Джоли шестеро детей, которые и стали «камнем преткновения» в «войне» бывших супругов за право опеки над ними.
Женский форум
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