Брэд Питт обвинил Джоли в лицемерии

Издание Radar Online поведало миру о том, что актер сомневается в благородстве бывшей супруги, занимающейся благотворительностью.

Собеседник издания, пожелавший остаться неназванным, рассказал, что Питт , ранее с восторгом относившийся к гуманитарной деятельностью Джоли, усомнился в том, что она делает это искренне.

По мнению актера, таким образом Анджелина пытается привлечь на свою сторону общественность в преддверии суда, который должен вынести вердикт о том, кто из бывших супругов получит право опеки над шестью детьми.

Источник утверждает, что Питт считает, например, поездку бывшей жены в лагерь беженцев в Ираке ни чем иным, как «рекламным ходом».

Напомним, что звездная пара распалась осенью 2016 года, через четыре года после официального заключения брака. У Питта и Джоли шестеро детей, которые и стали «камнем преткновения» в «войне» бывших супругов за право опеки над ними.