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Пугачева забыла надеть белье
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Пугачева забыла надеть белье 

Passion.ru 1 час назад
Фото: @maxgalkinru
Максим Галкин опубликовал новое фото своей 69-летней супруги Аллы Борисовны Пугачевой.
Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас проводят время вместе с детьми на Кипре, где у них недавно был построен собственный дом. Когда малыши Лиза и Гарри ложатся спать, супруги обычно гуляют по окрестностям.
Максим решил поделиться с поклонниками снимком Аллы Борисовны, сделанным на одной из таких прогулок. Фолловеры тут же обратили внимание, что Примадонна обошлась без бюстгальтера, надев легкий белый топ с глубоким декольте.
«И она туда же», «Не по возрасту уже — не носить лифчик», «Мы все понимаем, что жарко, но о приличиях стоит помнить», — возмутились интернет-пользователи. Максим и Алла предпочли не обращать внимания на подобные комментарии.
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