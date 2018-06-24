Пугачева забыла надеть белье

Алла Пугачева и Максим Галкин сейчас проводят время вместе с детьми на Кипре, где у них недавно был построен собственный дом. Когда малыши Лиза и Гарри ложатся спать, супруги обычно гуляют по окрестностям.

😍 Всем желаем прекрасного настроения! #аллапугачева #максимгалкин Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 24 Июн 2018 в 2:57 PDT Максим решил поделиться с поклонниками снимком Аллы Борисовны, сделанным на одной из таких прогулок. Фолловеры тут же обратили внимание, что Примадонна обошлась без бюстгальтера, надев легкий белый топ с глубоким декольте.

«И она туда же», «Не по возрасту уже — не носить лифчик», «Мы все понимаем, что жарко, но о приличиях стоит помнить», — возмутились интернет-пользователи. Максим и Алла предпочли не обращать внимания на подобные комментарии.