«Мамина копия»: Сергей Безруков впервые показал дочь Машу

Сергей Безруков поделился первым фото, на котором можно увидеть лицо дочки.

Уже через несколько дней дочери Анны Матисон и Сергея Безрукова исполнится два года. За это время звездные родители не показывали лица Маши в соцсетях. Но несколько часов назад в Instagram актера появился снимок, на котором он запечатлен с рисующей дочкой.

Съемки… спектакли… работа… заботы… А СЧАСТЬЕ СИДИТ РЯДОМ И РАСКРАШИВАЕТ КАРТИНКИ! И в этом смысл жизни! И в этом СЧАСТЬЕ!

— эмоционально подписал фото Сергей.

(прим. WMJ.ru : орфография и пунктуация автора сохранены)

В комментариях к посту фолловеры пишут, как сильно повзрослела дочь звездной пары, а также отмечают, что Маша — копия мамы Анны Матисон. А как тебе кажется, на кого больше похожа девочка?