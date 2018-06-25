Ещё
Безруков впервые показал дочь Машу
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Мамина копия»: Сергей Безруков впервые показал дочь Машу 

WMJ.ru 47 минут назад
Фото: WMJ.ru
Сергей Безруков поделился первым фото, на котором можно увидеть лицо дочки.
Уже через несколько дней дочери Анны Матисон и Сергея Безрукова исполнится два года. За это время звездные родители не показывали лица Маши в соцсетях. Но несколько часов назад в Instagram актера появился снимок, на котором он запечатлен с рисующей дочкой.
Съемки… спектакли… работа… заботы… А СЧАСТЬЕ СИДИТ РЯДОМ И РАСКРАШИВАЕТ КАРТИНКИ! И в этом смысл жизни! И в этом СЧАСТЬЕ!
— эмоционально подписал фото Сергей.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях к посту фолловеры пишут, как сильно повзрослела дочь звездной пары, а также отмечают, что Маша — копия мамы Анны Матисон. А как тебе кажется, на кого больше похожа девочка?
Напомним, в мае Безруков сообщил, что они с женой ждут пополнения в семье. Для актера этот ребенок будет четвертым. У Сергея подрастают двое внебрачных детей от петербургской актрисы Кристины Смирновой, которые родились во время брака Безрукова с первой женой Ириной.
WMJ.ru: последние новости
«Принцесса!» 17-летняя Саша Стриженова покорила фолловеров образом для выпускного бала Финалистки шоу «Холостяк» Дарья Клюкина и Виктория Короткова встретились на летней вечеринке «Не ожидали от нее такого»: Пуговку из «Папиных дочек» раскритиковали за «развратные» фото в Сети
Женский форум2  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»52
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены
Как купальники из рекламы выглядят в жизни11
Названы «страшные» последствия отказа от курения50
Боня оголилась на футбольном матче90
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение