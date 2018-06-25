Безруков впервые показал дочь Машу

Сергей Безруков поделился первым фото, на котором можно увидеть лицо дочки.
Уже через несколько дней дочери Анны Матисон и Сергея Безрукова исполнится два года. За это время звездные родители не показывали лица Маши в соцсетях. Но несколько часов назад в Instagram актера появился снимок, на котором он запечатлен с рисующей дочкой.
Съемки… спектакли… работа… заботы… А СЧАСТЬЕ СИДИТ РЯДОМ И РАСКРАШИВАЕТ КАРТИНКИ! И в этом смысл жизни! И в этом СЧАСТЬЕ!
— эмоционально подписал фото Сергей.
(прим. WMJ.ru: орфография и пунктуация автора сохранены)
В комментариях к посту фолловеры пишут, как сильно повзрослела дочь звездной пары, а также отмечают, что Маша — копия мамы Анны Матисон. А как тебе кажется, на кого больше похожа девочка?
Напомним, в мае Безруков сообщил, что они с женой ждут пополнения в семье. Для актера этот ребенок будет четвертым. У Сергея подрастают двое внебрачных детей от петербургской актрисы Кристины Смирновой, которые родились во время брака Безрукова с первой женой Ириной.