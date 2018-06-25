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Лариса Гузеева и ее муж разъехались
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Лариса Гузеева и ее муж разъехались 

Дни.ру 6 часов назад
Фото: Дни.ру
Супруг Ларисы Гузеевой ресторатор Игорь Бухаров уехал в Болгарию с тещей. Сама же популярная актриса и телеведущая осталась в Москве, и на светские мероприятия, говорят, ее сопровождает некий представительный мужчина.
У Ларисы Гузеевой в Болгарии есть собственные апартаменты. Именно туда отправился ее муж Игорь Бухаров в сопровождении тещи Альбины Андреевны. У нее с зятем, судя по всему, великолепные отношения. Это подтвердили ушлым журналистам и болгарские соседи ресторатора. "Бухаров сейчас очень нежно относится к теще, окружил ее заботой, цветочки дарит. Водит за ручку на пляж, а она его ласково зовет Игорек", — сообщили репортерам местные жители.
Что касается смой Ларисы Гузеевой, то она осталась в Москве. Недавно популярная артистка была замечена возле старой квартиры — "двушки" на севере столицы. Привлекательную телеведущую сопровождал некий мужчина представительного вида. Говорят, его видели и возле таунхауса, где проживает Гузеева с семьей. Более того, импозантный спутник сопровождал Ларису на похороны режиссера Станислава Говорухина.
Попрощавшись с мастером, Гузеева внезапно исчезла. Знакомые хватились артистки и стали спрашивать именно у ее спутника, куда же она пропала. "Она плохо себя почувствовала и уехала домой", — приводит слова мужчины Eg.RU.
Отметим, что в начале 2017 года в СМИ прошла информация о разъезде Гузеевой и Бухарова. Телеведущая сама об этом рассказала в эфире шоу "Давай поженимся!", сообщив, что живет у сына Георгия с дочкой Олей. Вскоре выяснилось, что причиной временного расставания супругов стал ремонт в загородном доме. Работы заняли около полутора месяцев.
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Женский форум8  Ещё 4 источника 
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