Салтыкова в 52 года поразила фигурой в бикини

Певица позволила себе розовый блестящий купальник. И не зря.

Публикация от Irina Saltykova (@irinasaltykova_official) 23 Июн 2018 в 4:13 PDT

С момента как вышел тот самый первый провокационный клип «Серые глаза», в котором Ирина танцует на барной стойке в ультрамини и сапогах на шнуровке, прошло уже 23 года, а исполнительница все еще секс-бомба. Иначе поклонники не могут ее назвать. Ведь на свои 52 года артистка не выглядит, ей максимум можно дать 40 лет и то с натяжкой. Красоту Салтыкова, как и раньше не прячет и не считает, что после пятидесяти нужно скрываться под балахонистыми нарядами. Наоборот, на пляж звезда отправляется в бикини. Конечно же, в розовом, как любят блондинки, и с пайетками.