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Меган Маркл запретили есть чеснок
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Меган Маркл запретили есть ее любимое блюдо 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: Lenta.ru
Принцу Гарри и Меган Маркл запретили есть блюда, в которых содержится чеснок, во время их официальных визитов и путешествий, пишет Express.
Как сообщает источник, такие меры в королевской семье принимаются, чтобы избежать плохого запаха изо рта.
Также оказалось, что королева Елизавета II ненавидит чеснок и запрещает добавлять его в еду. «Мы никогда не готовим блюда с чесноком или большим содержанием лука. Королева этого ни за что не позволит», — рассказал шеф-повар Букенгемского дворца Даррен Макгрейди.
Сама Меган Маркл поделилась, что одно из ее любимых блюд, «Филиппинский адобо из курицы», содержит очень много чеснока, но в путешествиях ей придется от него отказаться. Однако герцогине Сассекской разрешено готовить его дома, когда официальных поездок не запланировано.
Ранее в июне герцог и герцогиня Сассекские рассказали, что в своем первом совместном путешествии они посетят Австралию, Новую Зеландию, Королевство Тонга и Республику Фиджи. Как сообщили в Кенсингтонском дворце, путешествие состоится в октябре 2018 года и будет совпадать с Invictus Games («Игры непобедимых») в Сиднее.
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Женский форум  Ещё 3 источника 
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