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Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
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Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала 

Дни.ру 3 часа назад
19-летняя дочь актеров Джонни Деппа и Ванессы Паради поучаствовала в откровенной фотосессии для журнала Vogue. Лили-Роуз Депп показала обнаженную грудь.
На снимке, анонсированном журналом на своей странице в Instagram, Лили предстала топлес, прикрыв грудь только украшениями. К слову, это далеко не первая фотосессия дочери Деппа. Девушка уже несколько лет работает моделью и является лицом бренда Chanel.
"Из пены морской: Лили-Роуз Депп вобрала в себя, кажется, все лучшее от своих именитых родителей: она снимается в кино по обе стороны Атлантики, участвует в показах Chanel и с завидной легкостью говорит как по-французски, так и по-английски", — написал Vogue в соцсети. Девушка дала изданию интервью для июльского номера, рассказав в своем стиле, новых проектах и распорядке дня.
Стало известно и о том, что у звездного отца Лил-Роуз большие финансовые трудности. Джонни Депп разорен и судится со своим финансовым агентом Джоэлем Манделом, сообщает Eg.ru. Голливудский актер заработал на фильмах 650 миллионов долларов, но от них почти ничего не осталось.
Актер обвиняет Мандела и его менеджерскую группу в халатности и мошенничестве. Джонни Депп хочет получить от него 25 миллионов долларов. Финансовый агент свою вину категорически отрицает. По его словам, актер нарушил устный контракт с компанией и якобы тратил больше, чем было условлено.
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