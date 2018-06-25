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Регина Тодоренко показала всем свои черешни
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Регина Тодоренко показала всем свои черешни 

WDay.ru 6 часов назад
Фото: WDay.ru
Звезду подозревают в маммопластике и в беременности одновременно.
Совсем недавно Регина делилась фотографиями с Владом Топаловым из Лондона. Теперь звезда переместилась на родину — в Одессу и выкладывает снимки со своего огорода. Девушка похвасталась фанатам, что собрала с племянником целое ведро черешни, но они обратили внимание вовсе не на ягоды, а на декольте и внешний вид Регины. В комментариях из-за этого кадра развернулась целая война.
Первым делом хейтеры обсудили грудь звезды. Некоторым показалась, что Регина сделала маммопластику и именно эти черешни и имела в виду. Затем дело дошло до лица ведущей.
Девушку завалили вопросами о том, что с ней случилось, почему ее веки такие опухшие. Однако Регина никому так и не ответила и потому фолловеры стали выдвигать собственные версии. И самая популярная из них — это беременность.
Вот уже несколько месяцев поклонники замечают, что лицо у Регины припухшее, а тут еще так совпало, что Тодоренко подогрела слухи о серьезных отношениях с Владом Топаловым, опубликовав совместные фото. И все пришли к выводу, что девушка ждет от него ребенка, просто скрывает округлившийся живот с помощью фотошопа.
Вторая версия по популярности версия — Регина перестала следить за собой и поправилась. На третьем месте такой диагноз как аллергия, а на четвертом — у звезды опять проблемы с почками, от того и отек. Что похоже на правду, ведь совсем недавно, в мае, девушка уже лежала в больнице с пиелонефритом.
Но все-таки вариант с материнством у фанатов самый любимый. Да, живота на фотографиях нет. Но его не было и у Полины Гагариной, у Ксении Собчак и у Светланы Лободы, а все три стали мамами. Звезды шоу-бизнеса умеют скрывать свое интересное положение до последнего момента. Так что всем нам остается только набраться терпения и ждать.
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