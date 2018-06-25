Регина Тодоренко показала всем свои черешни

Звезду подозревают в маммопластике и в беременности одновременно.

Публикация от regina todorenko (@reginatodorenko) 24 Июн 2018 в 4:36 PDT Совсем недавно Регина делилась фотографиями с Владом Топаловым из Лондона. Теперь звезда переместилась на родину — в Одессу и выкладывает снимки со своего огорода. Девушка похвасталась фанатам, что собрала с племянником целое ведро черешни, но они обратили внимание вовсе не на ягоды, а на декольте и внешний вид Регины. В комментариях из-за этого кадра развернулась целая война.

Первым делом хейтеры обсудили грудь звезды. Некоторым показалась, что Регина сделала маммопластику и именно эти черешни и имела в виду. Затем дело дошло до лица ведущей.

Девушку завалили вопросами о том, что с ней случилось, почему ее веки такие опухшие. Однако Регина никому так и не ответила и потому фолловеры стали выдвигать собственные версии. И самая популярная из них — это беременность.

Вот уже несколько месяцев поклонники замечают, что лицо у Регины припухшее, а тут еще так совпало, что Тодоренко подогрела слухи о серьезных отношениях с Владом Топаловым, опубликовав совместные фото. И все пришли к выводу, что девушка ждет от него ребенка, просто скрывает округлившийся живот с помощью фотошопа.

Вторая версия по популярности версия — Регина перестала следить за собой и поправилась. На третьем месте такой диагноз как аллергия, а на четвертом — у звезды опять проблемы с почками, от того и отек. Что похоже на правду, ведь совсем недавно, в мае, девушка уже лежала в больнице с пиелонефритом.