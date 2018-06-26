Асмус разоткровенничалась с фанатами, лежа в ванной

Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус поделилась с поклонниками малоизвестными фактами о себе, которых нет в «Википедии». Актриса зачем-то снабдила информативный пост пикантной фотографией из ванной, которая, впрочем, привлекла немало внимания.

В первом пункте звезда призналась: обожаю есть! При этом она оговорилась, что постоянно сидит на строгих диетах, а свой первый торт попробовала в 12. Далее Кристина сообщает, что умеет водить машину, но категорически не согласна садиться за руль, поскольку машина для нее — база отдыха, офис и репетиционный зал.

Также актриса сообщила, что очень «мерзлявая» и предпочтет плюс 37 градусов против 17. В этом году она закончит режиссерский факультет. Также Асмус никогда не красила свои волосы, ненавидит ходить на каблуках и зажимает нос рукой, когда прыгает в воду.

Поклонники радостно отметили в комментариях, какие пункты они могут сказать и о себе, и попросили звезду чаще выкладывать подобные занимательные факты.