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Асмус разоткровенничалась с фанатами, лежа в ванной
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Асмус разоткровенничалась с фанатами, лежа в ванной 

Пятый канал 6 часов назад
Фото: Пятый канал
Звезда сериала «Интерны» Кристина Асмус поделилась с поклонниками малоизвестными фактами о себе, которых нет в «Википедии». Актриса зачем-то снабдила информативный пост пикантной фотографией из ванной, которая, впрочем, привлекла немало внимания.
В первом пункте звезда призналась: обожаю есть! При этом она оговорилась, что постоянно сидит на строгих диетах, а свой первый торт попробовала в 12. Далее Кристина сообщает, что умеет водить машину, но категорически не согласна садиться за руль, поскольку машина для нее — база отдыха, офис и репетиционный зал.
Асмус поделилась и известным для многих фактом о том, что она является мастером спорта по художественной гимнастике, хотя в детстве актриса мечтала стать ветеринаром. В «Википедии», к слову, сказано, что Кристина — только кандидат в мастера спорта.

10 фактов обо мне: 👌🏻 🔸1. Я обожаю много есть, но постоянно сижу на строгих диетах 🔸2. Я умею водить, но категорически не хочу за руль. Машина — мой офис, база отдыха, реп.зал.. 🔸3. В детстве я хотела стать ветеринаром 🔸4. Я мастер спорта по спортивной гимнастике 🔸5. Впервые я попробовала торт в 12 лет 🔸6. Я очень мерзлявая. По мне лучше +37, чем +17 🔸7. В этом году я оканчиваю режиссёрский факультет 🔸8. Я никогда не красила свои волосы 🔸9. Решительно не люблю ходить на каблуках 🔸10. Когда я прыгаю в воду, я всегда зажимаю нос рукой 😜 #дальшеслаще #трушныйинстапост #википедиювпекло 🤚🏻 У вас совпадает что-то со мной?)))

Публикация от  Asmus Kristina (@asmuskristina)

Также актриса сообщила, что очень «мерзлявая» и предпочтет плюс 37 градусов против 17. В этом году она закончит режиссерский факультет. Также Асмус никогда не красила свои волосы, ненавидит ходить на каблуках и зажимает нос рукой, когда прыгает в воду.
Поклонники радостно отметили в комментариях, какие пункты они могут сказать и о себе, и попросили звезду чаще выкладывать подобные занимательные факты.
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