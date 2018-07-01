Безумные диеты звезд, которые лучше не повторять 

Как и все обычные люди, знаменитости пытаются держать себя в форме, чтобы надеть соблазнительное платье на престижную церемонию или сразить наповал желтую прессу фото в сексуальном бикини в разгар жаркого лета.
Конечно, у звезд гораздо больше возможностей привести свое тело в полный порядок: круглые сутки к их услугам диетологи, тренеры и массажисты. Однако даже знаменитостям бывает тяжело следить за фигурой: они срываются с диет, пропускают тренировки и забывают наносить волшебные скрабы и лосьоны.
Именно потому, что звезды — такие же обычные люди, как и мы все, время от времени и появляются истории в прессе о невообразимых диетах, которые пробуют знаменитости в погоне за идеальной фигурой. Звездные девушки лучше всех знают, как работает индустрия гламура и роскоши: если ты не форме, рискуешь потерять карьеру. И неважно, что иногда жесткие ограничения могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.