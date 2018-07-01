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Безумные диеты звезд, которые лучше не повторять
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Безумные диеты звезд, которые лучше не повторять 

Рамблер 9 часов назад
Знаменитости способны на отчаянные поступки, лишь бы в объективе камер выглядеть идеально.
1/12  Дизайнер и бывшая "перчинка" Виктория Бэкхем увлеклась опасными диетами, когда родила третьего ребенка. Она подумала, что нужно действовать радикально, поэтому выбрала для себя так называемую "японскую диету": сашими (сырая рыба по-японски) и ягоды на десерт.
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2/12  Виктория добилась внушительных результатов, однако ничего неизвестно про ее здоровье. Ведь такой рацион чреват дефицитом клетчатки и проблемами с пищеварением. Кроме того, калорийность настолько низкая, что может испортить обмен веществ.
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3/12  После ошеломительного успеха Рене Зеллвегер в фильме "Дневник Бриджит Джонс" актриса стала невероятно популярна, многие женщины хотели быть на нее похожими. Несмотря на это актриса принялась худеть. В ее план входило - сбросить около 20 кг. Она соблюдала белковую диету и пила свежий грейпфрутовый сок.
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4/12  Неудивительно, что Зеллвегер достигла желаемого веса, белковые диеты действенны. Но кроме того, очень опасны: избыток белка нарушает работу почек и повышает вероятность возникновения болезней сердечно-сосудистой системы.
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5/12  Ходят слухи, что во времена бурной молодости светская львица Пэрис Хилтон выбирала "алкогольную диету" для поддержания фигуры. Любую пищу она заменяла алкогольным напитком.
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6/12  Надеемся, никому не придет в голову придерживаться такой диеты. Среди самых опасных последствий – снижение уровня глюкозы в крови и нарушение пищеварения.
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7/12  Чтобы похудеть перед выходом на подиум модель Наоми Кэмпбелл несколько дней пьет воду с лимонным соком, кленовым сиропом и кайенским перцем. Во всех интервью она говорила, что это действенный метод, но очень опасный для здоровья.
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8/12  Почки и печень получат сокрушительный удар, от которого вряд ли быстро оправятся полностью. А от обилия кайенского перца можно легко получить гастрит!
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9/12  Тренер актрисы Риз Уизерспун сказала ей, что быстро сбросить вес можно, если в течение дня употреблять в пищу детское питание, а вечером полноценно ужинать. Риз прислушалась к советам, но почему-то отказалась и от ужинов тоже.
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10/12  Конечно, она похудела, но ее кожа стала сухой, волосы выпали, началась анемия и навалилась хроническая усталость. Ничего удивительного, такая система питания совершенно лишена логики: порции маленькие, низкий уровень калорийности и минимальное содержание витаминов.
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11/12  С диетой у актрисы Дженнифер Энистон вроде все в порядке, однако она грешит тем, что употребляет слишком много лимонного сока, добавляя его в питьевую воду.
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12/12  Лимонный сок действительно облегчает расщепление жиров, но пить его нужно не больше чайной ложки в сутки, иначе можно заполучить серьезные проблемы с желудком.
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Как и все обычные люди, знаменитости пытаются держать себя в форме, чтобы надеть соблазнительное платье на престижную церемонию или сразить наповал желтую прессу фото в сексуальном бикини в разгар жаркого лета.
Конечно, у звезд гораздо больше возможностей привести свое тело в полный порядок: круглые сутки к их услугам диетологи, тренеры и массажисты. Однако даже знаменитостям бывает тяжело следить за фигурой: они срываются с диет, пропускают тренировки и забывают наносить волшебные скрабы и лосьоны.
Именно потому, что звезды — такие же обычные люди, как и мы все, время от времени и появляются истории в прессе о невообразимых диетах, которые пробуют знаменитости в погоне за идеальной фигурой. Звездные девушки лучше всех знают, как работает индустрия гламура и роскоши: если ты не форме, рискуешь потерять карьеру. И неважно, что иногда жесткие ограничения могут привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Женский форум
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