Безумные диеты звезд, которые лучше не повторять 

1/12 Дизайнер и бывшая "перчинка" Виктория Бэкхем увлеклась опасными диетами, когда родила третьего ребенка. Она подумала, что нужно действовать радикально, поэтому выбрала для себя так называемую "японскую диету": сашими (сырая рыба по-японски) и ягоды на десерт. depositphotos.com Фото:

2/12 Виктория добилась внушительных результатов, однако ничего неизвестно про ее здоровье. Ведь такой рацион чреват дефицитом клетчатки и проблемами с пищеварением. Кроме того, калорийность настолько низкая, что может испортить обмен веществ. depositphotos.com Фото:

3/12 После ошеломительного успеха Рене Зеллвегер в фильме "Дневник Бриджит Джонс" актриса стала невероятно популярна, многие женщины хотели быть на нее похожими. Несмотря на это актриса принялась худеть. В ее план входило - сбросить около 20 кг. Она соблюдала белковую диету и пила свежий грейпфрутовый сок. depositphotos.com Фото:

4/12 Неудивительно, что Зеллвегер достигла желаемого веса, белковые диеты действенны. Но кроме того, очень опасны: избыток белка нарушает работу почек и повышает вероятность возникновения болезней сердечно-сосудистой системы. depositphotos.com Фото:

5/12 Ходят слухи, что во времена бурной молодости светская львица Пэрис Хилтон выбирала "алкогольную диету" для поддержания фигуры. Любую пищу она заменяла алкогольным напитком. depositphotos.com Фото:

6/12 Надеемся, никому не придет в голову придерживаться такой диеты. Среди самых опасных последствий – снижение уровня глюкозы в крови и нарушение пищеварения. depositphotos.com Фото:

7/12 Чтобы похудеть перед выходом на подиум модель Наоми Кэмпбелл несколько дней пьет воду с лимонным соком, кленовым сиропом и кайенским перцем. Во всех интервью она говорила, что это действенный метод, но очень опасный для здоровья. depositphotos.com Фото:

8/12 Почки и печень получат сокрушительный удар, от которого вряд ли быстро оправятся полностью. А от обилия кайенского перца можно легко получить гастрит! depositphotos.com Фото:

9/12 Тренер актрисы Риз Уизерспун сказала ей, что быстро сбросить вес можно, если в течение дня употреблять в пищу детское питание, а вечером полноценно ужинать. Риз прислушалась к советам, но почему-то отказалась и от ужинов тоже. depositphotos.com Фото:

10/12 Конечно, она похудела, но ее кожа стала сухой, волосы выпали, началась анемия и навалилась хроническая усталость. Ничего удивительного, такая система питания совершенно лишена логики: порции маленькие, низкий уровень калорийности и минимальное содержание витаминов. depositphotos.com Фото:

11/12 С диетой у актрисы Дженнифер Энистон вроде все в порядке, однако она грешит тем, что употребляет слишком много лимонного сока, добавляя его в питьевую воду. depositphotos.com Фото: