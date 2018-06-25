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Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены
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Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от второй жены 

Рамблер 52 минуты назад
Фото: @your.cali.girl
Иван Жидков и Татьяна Арнтгольц были вместе пять лет, но брак распался. Позже мужчина попытался построить крепкие отношения с моделью Лилией Соловьевой. У пары родился сын, но когда ему было всего семь месяцев, как гром среди ясного неба, пролетела новость об их расставании:
Я до последнего не хотела это анонсировать, но вчерашний Инстаграм Вани был для меня последней каплей!
И я бы проглотила и сделала вид, что ничего не произошло, да налетели куры со своим «Иван и Татьяна такая красивая пара»! Что ж, радуйтесь курочки.
Иван с Таней действительно были красивой парой! Да и мы были тоже ничего, чего уж греха таить. Всегда есть причины что что-то происходит так, а не иначе! Но как говорится, всё проходит, и это пройдёт!
Сам экс-супруг оставаться в стороне не решился и тоже прокомментировал ситуацию:
…Думал, что в этот раз получится, но не срослось. Женщина, которая хочет сохранить семью, не будет выкладывать такие посты, не будет усугублять ситуацию. Наверное, купаться во внимании, делать из меня козла (все посты косвенно говорят вам, какой же я плохой) — важнее семьи. Я вам отвечаю, я делал все, что мог для семьи, сперва — для нее, потом — для себя. У Лили нет тормозов, она не понимает, что произошло. Я не вернусь к ней, у меня не железная психика. Сыну дам все, что могу. Ей — нет. Если ты женщина с ребенком, тебе многое позволено, но не все!
Совсем недавно в соцсетях появился любопытный кадр.
@ivancarevich1
Иван Жидков опубликовал в своем Инстаграм фотографию с бывшей женой — Татьяной Арнтгольц. И подписал снимок:
Возможно будущие соседи
Подписчики гадают, что произошло. Возможно, актер готов воссоединиться с бывшей женой?
Ни Жидков, ни Арнтгольц ситуацию пока не проккоментировали.
Женский форум5
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