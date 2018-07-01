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Звезды, похожие, как две капли воды
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Звезды, похожие, как две капли воды 

Рамблер 59 минут назад
Говорят, что у каждого человека на Земле есть двойник. И звезды, как оказалось, не исключение.
1/7  Слева - испанский актер Хавьер Бардем. Справа - американский актер Джеффри Дин Морган.
Фото:
2/7  Справа - популярная певица Кэтти Перри. Слева - актриса Зоуи Дешанель.
Фото:
3/7  Слева - светская львица Ким Кардашьян. Справа - певица Николь Шерзингер.
Фото:
4/7  Слева - молодая австралийская актриса Марго Робби, которая только начала строить свою карьеру. Справа - американская актриса Джейми Прессли, на ее счету не было особо сильных фильмов.
Фото:
5/7  Слева - актриса Мила Йовович. Справа - популярнейшая топ-модель 90-х Линда Евангелиста.
Фото:
6/7  Слева - актриса Натали Портман. Справа - актриса Кира Найтли. Эту парочку не путал только тот, кто не интересуется кино!..
Фото:
7/7  Слева - знаменитый комик и актер Уилл Феррел. Справа - не менее знаменитый ударник рок-группы Red Hot Chili Peppers.
Фото:
Говорят, что у каждого человека на Земле есть где-то двойник. Эта теория похожа на выдумку, конечно. Как люди, не имеющие родственные связи, могут быть похожи друг на друга?! Кто-то, вероятно, скажет, что все люди — братья, а кто-то — что велика вероятность, что похожие люди на самом деле родственники, просто дальние… Может быть, так все и есть.
Мы решили не объяснять теорию, а наглядно показать, что даже среди знаменитостей (что уж говорить про весь мир!) есть невероятно похожие "пары". При этом родились они в разных уголках планеты и в разные годы. Они настолько похожи, что легко могут заменять друг друга на съемках фильмов.
Собственно, в случае с актрисами Натали Портман и Кирой Найтли именно так и случилось. В начале своей карьеры Найтли сыграла двойника королевы Амидалы в фильме "Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза". С тех пор карьера актрисы пошла в гору.
Предлагаем посмотреть фотогалерею и поискать отличия между знаменитыми актерами и актрисами.
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