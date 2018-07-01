Звезды, похожие, как две капли воды

Слева - актриса Натали Портман. Справа - актриса Кира Найтли. Эту парочку не путал только тот, кто не интересуется кино!..

6/7 Слева - актриса Натали Портман. Справа - актриса Кира Найтли. Эту парочку не путал только тот, кто не интересуется кино!..

Слева - молодая австралийская актриса Марго Робби, которая только начала строить свою карьеру. Справа - американская актриса Джейми Прессли, на ее счету не было особо сильных фильмов.

4/7 Слева - молодая австралийская актриса Марго Робби, которая только начала строить свою карьеру. Справа - американская актриса Джейми Прессли, на ее счету не было особо сильных фильмов.

Говорят, что у каждого человека на Земле есть двойник. И звезды, как оказалось, не исключение.

Говорят, что у каждого человека на Земле есть где-то двойник. Эта теория похожа на выдумку, конечно. Как люди, не имеющие родственные связи, могут быть похожи друг на друга?! Кто-то, вероятно, скажет, что все люди — братья, а кто-то — что велика вероятность, что похожие люди на самом деле родственники, просто дальние… Может быть, так все и есть.

Мы решили не объяснять теорию, а наглядно показать, что даже среди знаменитостей (что уж говорить про весь мир!) есть невероятно похожие "пары". При этом родились они в разных уголках планеты и в разные годы. Они настолько похожи, что легко могут заменять друг друга на съемках фильмов.

Собственно, в случае с актрисами Натали Портман Кирой Найтли именно так и случилось. В начале своей карьеры Найтли сыграла двойника королевы Амидалы в фильме "Звездные войны: Эпизод 1 — Скрытая угроза". С тех пор карьера актрисы пошла в гору.

Предлагаем посмотреть фотогалерею и поискать отличия между знаменитыми актерами и актрисами.