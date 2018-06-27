Модные «ошибки» Меган Маркл номинированы на премию

Такое случается впервые в истории королевской семьи.

Организаторы премии Teen Choice Awards оценили недавние преображения герцогини Сассекской и номинировали ее в категории «Икона стиля». Такое случается впервые в истории королевской семьи.

Церемония награждения пройдет в Калифорнии. Среди соперниц Меган будет Блейк Лайвли, которая уже девять раз была номинирована на премию и дважды получала главный приз. Кроме того, за звание самого стильного будут бороться Гарри Стайлс , Зендая и другие звезды.

После свадьбы с принцем Гарри стиль Меган существенно изменился. Юбку-карандаш и офисную блузку сменили элегантные платья и шляпки.

Многие критикуют преображения Меган, полагая, что сдержанный стиль королевских нарядов не подходит темпераментной актрисе. Поэтому фото герцогини и ее нарядов часто мелькают в социальных сетях и появляются в СМИ.

Напомним, что ранее наряды герцогини часто подвергались критике и подводили ее на ответственных мероприятиях.