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Наталья Штурм «утешает не словом, а делом»
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Наталья Штурм «утешает не словом, а делом» 

Рамблер 3 часа назад
Фото: @nataliashturm
Популярная певица отдыхает в райском уголке и делится фото с поклонниками.
Наталья Штурм отправилась в экзотическую Танзанию, но даже оттуда ухитряется следить за мировыми событиями и немедленно на них реагировать. Например, сегодня певица утешает болельщиков.
"Чтоб не расстраивались за футбол, я вам радость в пост). Пришла в бар, где все смотрят футбол и болеют за … Уругвай. Это очень неприятно, когда все хлопают, кричат fuck и радуются, что забили в «твои» ворота. Я выдержала только первый тайм и скорее к вам, мои любимчики, утешать вас не словом, а делом"
@nataliashturm
Поклонники, как водится, разошлись во мнениях:
"Бабку выкинуло на берег после шторма"
"Ну слушайте ни кого, вы красивая девушка, дай Вам Бог удачи, оставайтесь такой красивой на всегда"
"Не обязательно вываливать свои прелести на всеобщее обозрение! Просто есть люди, которым есть, что продемонстрировать кроме своего бренного тела, а другим нечего!"
"Наташенька, после такого позора футболистов этих фотографий мало. Нужно побольше и погорячее"
Женский форум
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