Ещё
Анна Седокова назвала себя «теплой»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Анна Седокова назвала себя «теплой» 

Рамблер 2 часа назад
Фото: @annasedokova
Популярная певица и мать троих детей облачилась в соблазнительный купальник.
Анна Седокова активно ведет свою страницу в Instagram и делится с поклонниками подробностями личной жизни.
"А каким одним словом можно рассказать о тебе? Мое слово «тёплая». Мне совершенно чужд холод. Мне не идёт холодный цвет волос, холодные фильтры и ледяные спокойные люди. Мне идёт огонь. А тебе?"
— спросила Анна подписчиков.
@annasedokova
Фанаты не оставили фото без внимания:
"Точно теплая! А я наверное «мягкая»))"
"Ань, попа всё равно стала больше, чем раньше было, надо бы чуть уменьшить!"
"Поберегите сердца мужчин, Анна, своей горячностью!"
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко показала всем свои черешни49
Боня оголилась на футбольном матче90
Названы «страшные» последствия отказа от курения52
Бывший муж Арнтгольц рассказал, почему ушел от жены21
«Думал, воспитаю молоденькую под себя»79
Видео
04:02
Как правильно покупать продукты
Еда
03:46
Сны, которые нельзя игнорировать
Психология
07:23
Экзотика, которую стоит попробовать
Еда
04:24
Это категорически нельзя делать перед сном
Здоровье
10:17
Женские вещи, которые бесят мужчин
Мода
00:07
Настю Ивлееву застукали целующейся с рэпером
Звёзды
03:32
Как работает красная нить на запястье
Психология
01:43
Раскрыт грандиозный обман китайских женщин
Красота
01:01
Дочь Джонни Деппа разделась для российского журнала
Звёзды
01:25
В Сети доступно пикантное видео с Меган Маркл
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение