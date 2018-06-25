Анна Седокова назвала себя «теплой» 

Популярная певица и мать троих детей облачилась в соблазнительный купальник.
Анна Седокова активно ведет свою страницу в Instagram и делится с поклонниками подробностями личной жизни.
"А каким одним словом можно рассказать о тебе? Мое слово «тёплая». Мне совершенно чужд холод. Мне не идёт холодный цвет волос, холодные фильтры и ледяные спокойные люди. Мне идёт огонь. А тебе?"
— спросила Анна подписчиков.
@annasedokova
Фанаты не оставили фото без внимания:
"Точно теплая! А я наверное «мягкая»))"
"Ань, попа всё равно стала больше, чем раньше было, надо бы чуть уменьшить!"
"Поберегите сердца мужчин, Анна, своей горячностью!"