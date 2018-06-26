Ягодицы Квитко уже не влезают в шорты

Если так пойдет и дальше, 23-летней модели скоро будет нечего надеть.

Top and shorts @fashionnova ☀️ Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 24 Июн 2018 в 8:22 PDT Те, кто следит за Instagram русской Кардашьян, замечают: в последнее время ее формы растут как на дрожжах, только вот талия остается такой же тонкой. На последнем фото на задней поверхности бедер модели видны странные бугры — как будто ее пышные ягодицы уже не влезают в шорты.

Когда-то Анастасия рассказывала в интервью Wday.ru

«Как ни странно это прозвучит, но вот с выбором одежды проблем у меня вообще нет во многом благодаря тонкой талии — 60 см. Я ношу платья маленьких размеров, и они как-то налезают на меня, то же самое с джинсами и шортами».

Но, видимо, с тех пор прошло уже слишком много времени. По последним данным, параметры модели — 95−63−105 см. Но глядя на некоторые ее фото, думается, что ее бедра уже гораздо больше.

Have a good weekend 😘 Jeans @ymijeans Ph @alotofblurryhere Публикация от AK (@anastasiya_kvitko) 23 Июн 2018 в 11:46 PDT «Очевидно, что от природы такой фигуры не бывает, — утверждает эксперт-медик. — Эстетика, с одной стороны, понятие относительное, но каждый участок тела должен быть соразмерным всем остальным. Иначе нарушается принцип золотого сечения. А также банально нарушается функциональность. Чрезмерный объем в области груди и ягодиц создает слишком большую нагрузку на опорно-двигательный аппарат. Девушка, скорее всего, вставила ягодичные имплантаты и сделала липофилинг. Ягодичные имплантаты у Анастасии очень внушительных размеров, так как с помощью обычных стандартных размеров было бы сложно добиться такого эффекта».

Хотя многие поклонники считают, что дело тут даже не в операциях, а в банальном фотошопе. Квитко живет в США, и, кстати, тщательно прячется от папарацци. За последние годы ее лишь два раза смогли застать на пляже. Между прочим, фото, сделанные тогда, кардинально отличались от того, что поклонники привыкли видеть в ее микроблоге.

Впрочем, главное, что ее снимки вдохновляют миллионы фанатов по всему миру (в Instagram у Насти 8,5 млн фолловеров), а особенно — их мужскую часть. И действительно, как не полюбоваться на такие формы? А если в шорты совсем перестанет влезать — будет больше соблазнительных снимков в купальниках. Так что поклонники только обрадуются такому повороту.