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Джигарханян признался, что женился из жалости
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Джигарханян признался, что женился из жалости 

Дни.ру 4 часа назад
Фото: Дни.ру
"Никогда у Армена Борисовича не было любовных отношений с Виталиной Цымбалюк-Романовской, "романтическая" история выдумана ею от начала до конца", — шокировала Элина Мазур. И для таких заявлений у нее есть все основания.
"Не так давно Армен Борисович объяснил мне с присущим ему чувством юмора, зачем все-таки женился на Виталине, — рассказала Мазур. — Говорит: ну женщине почти 40 лет, ни разу не была замужем, нет поклонников и вряд ли появятся. Но она такая милая и преданная, ухаживает, всегда рядом. "Я подумал: чем могу отблагодарить ее — разве что взять в жены. Когда меня не станет, она легко устроит свою судьбу: на вдове Джигарханяна-то точно кто-то, да женится!"
"Он вроде бы шутил, смеялся. Но глаза оставались серьезными. Она внушила ему, что искренне любит. И он женился -исключительно по ее настоянию и из жалости. Послушайте, мы взрослые люди. Ему почти 80 лет было — какое влечение?.. ", — возмущается Элина. — Если б дала дожить великому Джигарханяну в иллюзии любви и обожания — ей бы досталось все. Но она начала его обманывать и обирать. Дома не ночевала, деньги таскала. И этому есть доказательства".
Когда Цымбалюк-Романовская нанимала Мазур, то объяснила, чего хочет от этой влиятельной женщины со связями. "В данной истории Корнеева (пресс-секретарь театра п/р Армена Джигарханяна — Прим. ред.) и Цымбалюк-Романовская поставили передо мной задачу: имущество сохранить за Виталиной, а Джигарханяна положить в нервную клинику — они утверждали, что он неадекватен и может навредить себе, став жертвой обмана нечистых на руку людей. Лишь позже я поняла, что все это — хитросплетенная интрига с целью отнять у народного артиста имущество. Поэтому и перешла на сторону Армена Борисовича, а вовсе не оттого, что меня "подкупила армянская мафия"", — цитирует Мазур журнал "Откровения звезд".
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