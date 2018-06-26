Уильям и Кейт нарушат традицию крещения своих детей

Совсем недавно герцогиня Кембриджская Кейт Миддлтон в третий раз стала матерью. У нее родился сын, его назвали Луи. Уже скоро состоятся крестины — осталось лишь несколько недель.

Некоторое время назад Кенсингтонский дворец сообщал, что крещение решено было назначить на 9 июля.

Спустя несколько дней все тот же Кенсингтонский дворец выпустил уточнение, что обряд крещения назначен на 16 часов.

Первых двух детей принц Уильям и Кейт Миддлтон крестили в первой половине дня — не позже полудня. И вот теперь семья решила отойти от сложившейся традиции и перенесла крестины ближе к вечеру.

Это будет первое появление маленького наследника на публике.

Крестить Луи доверили архиепископу Кентерберийскому Джастину Уэлби.