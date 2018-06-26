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Галкин: «В этих плавках ничего не болтается»
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Галкин: «В этих плавках ничего не болтается» 

Passion.ru 1 час назад
Фото: Passion.ru
42-летний шоумен Максим Галкин записал очередное забавное видео, в котором дал несколько уроков стиля для мужчин в отпуске.
Максим Галкин обожает демонстрировать свое неподражаемое чувство юмора и записывает шуточные видео даже во время отдыха. На днях артист решил объяснить всем фолловерам мужского пола, в каких плавках лучше загорать, а в каких — устраивать заплывы.
Подписчики оценили ролик, опубликованный в микроблоге Галкина: «Спасибо смеялась от души», «Я момент с выпрыгом с разворотом пересмотрела очень много раз», «Зачет Макс! Как бы Лиза прокомментировала это?!», «Вот в кого Лиза своей харизмой и театральностью» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).
Напомним, сейчас семейство Максима Галкина и Аллы Пугачевой в полном составе отдыхает на Кипре. Телеведущий с удовольствием делится яркими снимками и видеороликами с участием обоих детей, а также супруги.
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Женский форум14  Ещё 8 источников 
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