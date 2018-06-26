Галкин: «В этих плавках ничего не болтается»

42-летний шоумен Максим Галкин записал очередное забавное видео, в котором дал несколько уроков стиля для мужчин в отпуске.

Публикация от Максим Галкин (@maxgalkinru) 26 Июн 2018 в 2:48 PDT Максим Галкин обожает демонстрировать свое неподражаемое чувство юмора и записывает шуточные видео даже во время отдыха. На днях артист решил объяснить всем фолловерам мужского пола, в каких плавках лучше загорать, а в каких — устраивать заплывы.

Подписчики оценили ролик, опубликованный в микроблоге Галкина: «Спасибо смеялась от души», «Я момент с выпрыгом с разворотом пересмотрела очень много раз», «Зачет Макс! Как бы Лиза прокомментировала это?!», «Вот в кого Лиза своей харизмой и театральностью» (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).