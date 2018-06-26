Собчак выбирает шкурки для новой шубы

Не дожидаясь холодов, звезда предусмотрительно озадачилась выбором шубы.

Ксения Собчак поделилась с подписчиками, как идет подготовка к зимнему сезона, и показала, где она закажет новую шубу.

"Правильно говорят — готовь сани (в моем случае — шубу) — летом. Недавно заезжала на презентацию @braschifur Выбрала чем буду согреваться и вызывать зависть подружек зимой 2019;)"

— мечтает Ксения.

@xenia_sobchak

Поклонники быстро отреагировали на публикацию: кто-то посчитал необходимым пристыдить Ксению за такое поощрение убийства животных. Других же больше волновал вопрос, беременна Ксения или нет.

"Милая Ксения, мне кажется можно Вас поздравить!"

"Я бы с удовольствием приобрела шубку российского производства, но не могу себе позволить, а в долги влезать не хочу"

"Лучше новую коляску готовить к зиме, правда, Ксения?"

"А помнится не так давно вы выступали против убийства животных ради шуб…"

"Собчак ждёт второго?"