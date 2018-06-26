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Собчак выбирает шкурки для новой шубы
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Собчак выбирает шкурки для новой шубы 

Рамблер 38 минут назад
Фото: Рамблер
Не дожидаясь холодов, звезда предусмотрительно озадачилась выбором шубы.
Ксения Собчак поделилась с подписчиками, как идет подготовка к зимнему сезона, и показала, где она закажет новую шубу.
"Правильно говорят — готовь сани (в моем случае — шубу) — летом. Недавно заезжала на презентацию @braschifur Выбрала чем буду согреваться и вызывать зависть подружек зимой 2019;)"
— мечтает Ксения.
@xenia_sobchak
Поклонники быстро отреагировали на публикацию: кто-то посчитал необходимым пристыдить Ксению за такое поощрение убийства животных. Других же больше волновал вопрос, беременна Ксения или нет.
"Милая Ксения, мне кажется можно Вас поздравить!"
"Я бы с удовольствием приобрела шубку российского производства, но не могу себе позволить, а в долги влезать не хочу"
"Лучше новую коляску готовить к зиме, правда, Ксения?"
"А помнится не так давно вы выступали против убийства животных ради шуб…"
"Собчак ждёт второго?"
Женский форум
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