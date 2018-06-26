Бледанс в прозрачном комплекте снялась для обложки 

Актриса переполошила поклонников, показав им пикантную фотографию.
Эвелина Бледанс, создавшая незабываемый образ сексуальной медсестры, несмотря на солидный возраст сохранила соблазнительные формы и не дает пропадать зря.
Например, артистка снимается для обложек в пикантных комплектах нижнего белья.
"Уже в продаже! Не думала, что снова окажусь на обложке @_speed_info"
— поделилась Эвелина с подписчиками.
@bledans
Поклонники по достоинству оценили фигуру звезды и белье, которое она демонстрирует, за исключением нижней его части:
"Грудь зачетная"
"Божественно!"
"Ты только скажи, утащу туда, где небо с землей встречаются)"
"Трусы старушЫчьи"
"Вы красотка!"
"Очень крутая фотка, Эвелина, так держать"