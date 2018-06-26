Бледанс в прозрачном комплекте снялась для обложки

Актриса переполошила поклонников, показав им пикантную фотографию.

Эвелина Бледанс , создавшая незабываемый образ сексуальной медсестры, несмотря на солидный возраст сохранила соблазнительные формы и не дает пропадать зря.

Например, артистка снимается для обложек в пикантных комплектах нижнего белья.

"Уже в продаже! Не думала, что снова окажусь на обложке @_speed_info"

— поделилась Эвелина с подписчиками.

@bledans

Поклонники по достоинству оценили фигуру звезды и белье, которое она демонстрирует, за исключением нижней его части:

"Грудь зачетная"

"Божественно!"

"Ты только скажи, утащу туда, где небо с землей встречаются)"

"Трусы старушЫчьи"

"Вы красотка!"

"Очень крутая фотка, Эвелина, так держать"