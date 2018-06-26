Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире

Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь у всех на глазах

Участница скандально известного реалити-шоу "Дом-2" Татьяна Мусульбес решилась расстаться со своим шестым размером груди. Операция по уменьшению бюста прошла в прямом эфире.

Татьяна Мусульбес давно мечтала уменьшить грудь, поскольку слишком большой бюст доставлял девушке дискомфорт. "Из-за большой груди у меня постоянно болит спина, не могу полноценно заниматься спортом и с большим трудом нахожу нижнее белье и купальники, так как объем спины маленький, а грудь большая", — жаловалась длинноволосая красотка.

Наконец, звезда "Дома-2" обратилась к пластическому хирургу, который, проведя осмотр и получив все необходимые анализы, принял решение оперировать. Как оказалось, такая процедура стоит порядка 300-400 тысяч рублей. Мусульбес, по словам специалиста, полностью восстановится спустя три-четыре недели.

Сайт Dom2life вел прямую трансляцию с операции на своей официальной страничке в социальной сети Instagram. Отметим, что любая видеосъемка в клинике проводится с согласия пациента. Также врачи дают комментарии исключительно по просьбе клиентов, в ином случае вся информация является конфиденциальной.

Публикация от Татьяна Мусульбес (@black_crown_official_) 25 Июн 2018 в 1:11 PDT

Судя по откровениям пластического хирурга, оперировавшего Таню, она разрешила ему говорить. "Для кого-то проблема — это отсутствующая грудь, а кто-то хочет уменьшить грудь, потому что им неудобно. Это как раз произошло в случае с Таней. Что касается метода, я использую вертикальную подтяжку. Это зависит от хирурга, каждый выбирает сам", — сообщил эксперт.

По плану, операция по уменьшению груди должна была занять не более трех часов. Как сообщил врач, она не скажется на возможности кормления будущего ребенка. К слову, Таня Мусульбес уже ложилась под нож хирурга. Она делала отопластику, потому что комплексовала из-за формы ушей. Таня признавалась, что из-за этого даже была вынуждена носить распущенные волосы.