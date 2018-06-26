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Волочкова фотографируется с жеребцами
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Волочкова фотографируется с жеребцами 

Дни.ру 2 часа назад
Фото: @volochkova_art
Мужика у балерины нет. Поэтому свою нерастраченную нежность она тратит на животных.
Анастасии Волочковой стало, очевидно, скучно, и она снова включила комментарии под фотографиями на своей странице в Instagram. На очередном снимке она запечатлена ласкающей черного породистого жеребца. Похваставшись заодно, что скоро и ее собственный — подаренный! — прибудет.
Подписчики Насти тут же принялись юродствовать. "А конь на нее даже не смотрит. Достала даже коня. Даже на телевидение приходит на передачи с грязными волосами", — пишут люди. Причем про "сальные" волосы балерины было больше всего язвительных комментариев. "Настя, у вас опять волосы грязные", "В ванную она, видимо, заходит только для селфи, а нутро грязное. Волосы помыть можно, а душевную грязь никак не смоешь", "Волочкова просто не знает, что есть сухие шампуни, если совсем нет времени следить за волосами", "Ну, какая уважающая себя женщина (я уже молчу о публичной) станет фотографироваться с грязными волосами… Это же гигиена", — возмущаются люди под снимком.
Впрочем, Волочковой плевать на злопыхателей и завистников. Она выше склок и никогда не реагирует на подобные выпады в свой адрес. Ранее она заявила, что фриком себя не считает, что все от нее без ума и что она — само совершенство. А что до сальных волос, то это просто издержки профессии — балерина перед выходом на сцену выливает на себя почти флакон лака.
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