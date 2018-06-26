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Подруга показала фото Бони без фотошопа
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Подруга показала фото Бони без фотошопа 

WDay.ru 2 часа назад
Фото: WDay.ru
То ли ракурс, то ли фотошоп, но на снимках, сделанных в одно и то же время и в одном и том же месте, модель выглядит по-разному.
Фотографии Виктории Бони, которые она публикует в Instagram, разглядывают едва ли не с лупой. Ведь звезду уже ловили на том, что на фото на ее страничках и на снимках, сделанных папарацци, она выглядит по-разному. Вряд ли надо уточнять, на каких Виктория получается удачнее.
А тут подоспел очередной конфуз. Модель выложила снимок, сделанный во время семейного ужина с мамой. Выглядит Виктория идеально: изумительно ровная кожа, скульптурное лицо, платье сидит без единой морщинки. Вот, взгляните сами.
В чем же конфуз, спросите вы? А в том, что на этом ужине с Викой и ее мамой была еще и подруга модели Елена. Фото с этих посиделок она тоже выложила в Instagram. И тут-то и обнаружилось, что все не так уж ровно, гладко и идеально.
Во-первых, многие отметили, что на втором снимке Боня выглядит старше. Во-вторых, что она — тоже человек. У нее и морщинки у глаз есть, и синячки под глазами, и цвет лица не идеальный, и взгляд уставший. Да и платье сидит не так уж здорово — морщится. Но самое главное — щеки! Откуда вдруг у худышки Вики взялись щеки? Были даже версии, что снимок тоже отфотошопили, но так, чтобы выставить модель в невыгодном свете. Но разве стала бы подруга так поступать? Вряд ли.
«Собака лает, караван идет, — флегматично отреагировала Елена на обвинения в том, что она подставила подругу. — Не думаю, что Вика читает страницы со сплетнями».
«Все равно красивая», — сошлись во мнениях поклонники Бони. Кстати, появляясь на страницах светской хроники, Виктория и правда всегда прекрасна.
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